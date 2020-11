Depois de Jonathan Rea e do seu companheiro de equipa da Kawasaki Racing Alex Lowes terem testado pela primeira vez a nova Kawasaki ZX-10RR durante um teste de dois dias no Circuito de Jerez, a Kawasaki revelou agora oficialmente a nova máquina

A mota, que espera continuar o sucesso do fabricante no Campeonato do Mundo de Superbike, teve um impacto imediato quando Rea superou os tempos em Jerez com uma volta tardia no segundo dia de testes e agora as capas saíram oficialmente da ZX-10RR, quando a Kawasaki revelou a máquina durante uma apresentação.

A nova moto apresenta uma nova carenagem frontal mais aerodinâmica para ajudar a aumentar a estabilidade frontal, bem como um motor com novas características, uma vez que a Kawasaki pretende manter o Campeonato de Fabricantes.

A aerodinâmica é uma enorme área de desenvolvimento para a Kawasaki e a nova estrutura da carenagem dá à moto cerca de 17% mais sustentação do que o modelo atual, enquanto um novo design de assento ajuda a criar uma baixa pressão atrás do piloto.

Um novo designs de apoio para os pés, combinado com um ecrã com mais 40mm e nova posição do guiador também foram incorporados no novo design para ajudar a melhorar o pacote aerodinâmico e ergonómico.

Há também um novo motor para a ZX-10RR com relações de caixa reduzidas em primeira, segunda e terceira velocidades para ajudar a tirar partido da potência; o propulsor também melhorou com um novo design de admissão, bem como o pesos do trem de válvulas que foi reduzido, embora ainda se utilize o sistema de martelos para aumentar a potência e eficiência.

Também houve alterações no eixo do braço oscilante, no garfo dianteiro e no comprimento do braço em si, com o objetivo de aumentar a estabilidade e a tração, enquanto a suspensão também teve alterações com molas mais duras na frente e molas mais suaves na parte traseira da moto.

Com as alterações feitas à ZX-10RR para manter a Kawasaki à frente, tanto no motor como no pacote aerodinâmico, o objetivo para o fabricante japonês será procurar um sétimo título consecutivo com Rea.

A temporada de 2021 de SBK promete ser sensacional, com novas alinhamentos e novas motos na grelha.