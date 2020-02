SBK 2020: Não perca no Eurosport Os diretos começam pelas 3:30 da manhã de Sábado desporto MotoSport desporto/sbk-2020-nao-perca-no-eurosport_5e57f80f9183311287a4e939





Este fim-de-semana, os fãs de desportos motorizados têm uma boa razão para ficarem acordados até de madrugada e acompanharem as emissões do Eurosport: arranca mais uma edição do Campeonato do Mundo de Superbike! A espera chegou finalmente ao fim. A primeira etapa do calendário das SBK realiza-se no histórico circuito de Phillip Island, local que se estreou no Mundial de Superbike há 30 anos.

O Campeonato Motul de Superbike 2020 apresenta-se mais vivo de que nunca com novas equipas, pilotos, motos, circuitos, desafios e formações nas diferentes equipas.

Jonathan Rea é de novo o principal alvo a abater. O piloto britânico da Kawasaki Racing Team conquistou o título mundial pela 5.ª consecutiva vez na época passada e, este ano, continua com a motivação em alta para somar o 6.º, o que seria inédito na modalidade.

Álvaro Bautista, vice-campeão da temporada passada pela Ducati, compete este ano com as cores da Honda e é um dos homens que irá tentar quebrar a hegemonia de Rea. Para tal, conta com uma nova moto: a CBR 1000RR-R Fireblade.

A vaga na Ducati foi ocupada por Scott Redding, antigo piloto de MotoGP e Campeão Britânico de Superbike e uma das transferências sensação das Superbike esta época.

Já a Yamaha apresenta-se com Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark. Chaz Davies ou Tom Sykes são outros pilotos a ter debaixo de olho para lutar por vitórias nas provas a realizar ao longo de um campeonato que soma 13 rondas em 10 países, incluindo Portugal. O Autódromo do Algarve acolhe a competição entre os dias 5 e 6 de Setembro. Ao longo de toda a época, o canal vai emitir as emoções fortes da velocidade em duas rodas, tanto na categoria rainha, como nas categorias de apoio.

Não perca o arranque do Mundial de Superbike, este fim-de-semana, em direto, desde Phillip Island na Austrália. Sábado a partir das 3.30 da madrugada, Domingo das 4:00, com comentários das duas corridas a cargo de Fernando Neto e Paulo Araújo.

Calendário SBK 2020 completo

Ronda 1 – Austrália: 29 Fevereiro – 1 Março

Ronda 2 – Qatar: 14 – 15 Março

Ronda 3 – Espanha: 28 – 28 Março

Ronda 4 – Holanda: 18 – 19 Abril

Ronda 5 – Itália: 9 – 10 Maio

Ronda 6 – Espanha: 23 – 24 Maio

Ronda 7 – Itália: 13 – 14 Junho

Ronda 8 – Reino Unido: 4 – 5 Julho

Ronda 9 – Alemanha: 1 – 2 Agosto

Ronda 10 – PORTUGAL: 5 – 6 Setembro

Ronda 11 – Espanha: 19 – 20 Setembro

Ronda 12 – França: 26 – 27 Setembro

Ronda 13 – Argentina: 10 – 11 Outubro