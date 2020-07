A companhia de lubrificante francesa assinou para ser o sponsor oficial da Ronda de Portugal do calendário de 2020

A Motul e a Dorna acabam de anunciar a marca francesa como Patrocinador Principal do Evento para a Ronda de Portugal do Campeonato do Mundo de Superbike Motul que decorre no Autódromo Internacional do Algarve de 7 a 9 de Agosto. O circuito será o anfitrião da segunda corrida da temporada e promete ser mais um evento emocionante, com os pilotos ansiosos por enfrentarem os altos e baixos do circuito da montanha-russa.

Quanto à Motul, foi fundada em 1853, e produz óleo motor de alto desempenho e lubrificantes industriais. A empresa francesa tem um alcance mundial, com presença em mais de 160 países. Desde sempre, está envolvida numa busca pelo desenvolvimento e inovação, valores que também são partilhados pelo Campeonato Mundial de SBK.

A ligação com o Campeonato é fundamental para que a investigação da Motul prove a qualidade das suas gamas de produtos que são depois passados diretamente para o cliente.

A empresa de lubrificantes tem uma longa história no automobilismo e é patrocinadora do título do Campeonato desde 2016, apoiando este ano tanto a Equipa de SBK da Yamaha Pata como a equipa MV Agusta e a equipa privada Motocorsa Racing Team. Este acordo de Patrocinador Principal do Evento reforça a forte ligação entre o campeonato de produção mais rápido do mundo e a empresa francesa e ajuda a estabelecer Portimão como um dos destinos inevitáveis das SBK na atualidade.