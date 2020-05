Na sequência do recente regresso à pista de outros pilotos da Moto GP e do paddock das Superbike, Michael van der Mark, da Yamaha Pata, conseguiu voltar a rodar numa sessão de treino no Circuito TT de Assen. A ele juntaram-se Jaimie van Sikkelerus (MPM Routz Racing Team), Glenn van Straalen (EAB Ten Kate Racing), Scott Deroue (MTM Racing Team) e o piloto de Moto2 Bo Bendsneyder, que é como quem diz, a maioria dos Holandeses no Mundial, pois os companheiros de equipa da MTM Racing de Deroue, Koen Meuffels e Jeffrey Buis, também estiveram em Assen para o dia em pista.

Van der Mark saiu à pista e completou 65 voltas a andar de moto pela primeira vez desde a ronda inaugural da temporada em Phillip Island. O piloto holandês usou uma Yamaha YZF-R1M normal de 2020, usando pneus de corrida slick, enquanto experimentava pela primeira vez o circuito de Assen reasfaltado. A pista tinha sido reasfaltada durante o inverno e recebeu feedback positivo de Van der Mark.

Van der Mark disse: “É incrível estar de volta. É uma das melhores sensações do mundo, e já passou algum tempo desde a Austrália. Hoje estava apenas a desanuviar, a recuperar a velocidade, a federação holandesa organizou um dia muito agradável de pista. Poder voltar a Assen é estupendo, esta pista é uma das minhas favoritas. Foi completamente reasfaltada. A superfície é tão lisa que quando formos correr, vamos fazer tempos de volta rápidos.”

Quando questionado sobre as medidas de distanciamento social implementadas, Van der Mark disse: “Acho que é a maneira de todos manterem a distância e impõe um estilo de vida diferente. Esta é a única maneira de voltarmos a correr e Assen hoje fez um trabalho fantástico, tudo ficou muito claro. Toda a gente tem de respeitar as regras, pois é a única maneira de voltarmos a correr.”