O Diretor executivo dos Departamentos do Desporto e Organização da Dorna para as SBK, Gregorio Lavilla dá informações sobre as alterações provocadas pela pandemia Covid-19:

Seis das primeiras sete rondas do Mundial de SBK já foram adiadas ou canceladas, qual é a situação agora?

“Em primeiro lugar, lamentamos anunciar que Imola foi cancelada. O plano A era o mais ideal, onde faríamos todas as rondas restantes, mas todos os dias que passam vão contra o nosso programa e temos de compreender que comprimir a temporada a um extremo não é possível. Por conseguinte, por esta altura, o foco é executar o número máximo de rondas restantes possível numa condição difícil, mas aceitável, em termos de organização, para todas as partes envolvidas. Queremos que os fãs desfrutem de uma temporada completa de corridas fantásticas.”

Outras rondas foram reagendadas, Imola cancelada. Pode explicar porquê?

“Infelizmente, tivemos de anunciar o cancelamento da Ronda Italiana devido à situação do Covid-19. Além disso, com o calendário já complexo previsto para hoje e a situação meteorológica que podemos enfrentar ainda mais tarde no ano, concordámos com o circuito que é melhor cancelar. No entanto, os adeptos italianos vão agora ver a grande final da temporada de 2020, uma vez que o Circuito Mundial de Misano “Marco Simoncelli” será a última ronda da temporada em Novembro. Isto garante que a experiência das SBK chega a Itália e que os fãs ainda podem desfrutar do clímax da temporada de forma emocionante.”

Como é que um Campeonato mais apertado fará com que os fãs gostem mais das corridas?

“Vai tornar o Campeonato muito fácil de acompanhar este ano. Não temos as longas férias de verão e, pela primeira vez na história das SBK, temos três corridas. Isso significa mais ação num curto espaço de tempo, pelo que o interesse no nosso Campeonato por parte da comunicação social e dos adeptos continuará a crescer à medida que a temporada atinge o seu clímax, ao mesmo tempo que dá às equipas e aos pilotos um novo desafio também.”

No meio da situação imprevisível, as corridas no verão ainda parecem prováveis: quais são os pontos positivos?

“Em primeiro lugar, é um período que deve ter bom tempo e um momento em que todos estão a gozar as suas férias. Por toda a Europa, os fãs poderão desfrutar do seu tempo nas rondas, uma vez que o Campeonato fluirá de forma mais natural de acordo com as férias gerais de muitas pessoas em todo o mundo. Um dos principais positivos já é que os adeptos holandeses estão muito felizes por Assen ser em Agosto, pelo que o verão parece pronto para aproximar as grandes multidões.”

Como estão as equipas e os pilotos a lidar com o reagendamento e a situação Covid-19?

“É difícil para as equipas, os pilotos e todos os envolvidos no paddock, mas gostaria de estender a minha gratidão a todas as equipas e pilotos de todas as classes; Este não é um momento fácil para ninguém, mas eles lidaram muito bem com isto. Tomaram as suas próprias iniciativas e responsabilidades e espalharam também mensagens positivas; eles são um crédito enorme para o nosso paddock.”

O que pode mudar a partir daqui?

“Tudo depende de quando podemos recomeçar; há um ponto em que não será mais possível mudar o calendário e teremos de considerar cancelamentos como a única opção possível. Quero deixar claro que a situação, quando recomeçarmos, pode trazer dificuldades ao nosso trabalho, mas penso que este é o pior cenário. O meu foco diário é principalmente manter todos a apoiar o nosso programa e ajudar todos os envolvidos o máximo possível. Estes não são tempos fáceis para ninguém, mas todos na empresa estão a dar o seu melhor para alcançar o melhor resultado. Estamos a trabalhar incansavelmente, juntamente com funcionários do governo, a FIM e circuitos para garantir que, quando as corridas regressarem, seja adequado e seguro para todos. Esta é a nossa prioridade e virá em primeiro lugar.”

“Toda esta situação não é a ideal, mas fomos um dos únicos grandes Campeonatos do Mundo de desporto motorizado a ter começado, juntamente com o Moto2 e o Moto3. Dado o competitivo que foi a primeira ronda das SBK, quando retomarmos, as corridas serão espetaculares esta temporada.”