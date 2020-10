Mais uma vez disputada no molhado, a curta corrida da Superpole Tissot viu Rea saltar para a frente da sua posição na primeira fila da grelha para vencer, e as duas BMW de Laverty e Sykes, pelo contrário, desperdiçarem essa posição ao serem completamente engolidas no arranque.

Enquanto Laverty andou para trás, estando já abaixo de Sykes poucas curvas depois, em segundo pelo contrário instalou-se Alex Lowes na segunda Kawasaki, com Davies a puxar também vindo detrás e Rea a forçar durante alguns instantes enquanto reconsolidava a sua liderança, afastando-se sempre…

Seguiu-se uma grande luta pelos lugares intermédios com Gerloff (Yamaha Jr. Team) Baz (Yamaha Tem Kate), Redding, Davies (Ducati Aruba) e van der Mark a troaem posições regularmente.

A umas voltas do final, Rinaldi também ultrapassou Gerlogg e Razgatlioglu quando Caricasulo já tinha caído fora da prova, e mais à frente, com Rea a fazer voltas cada vez mais rápidas, houve uma grande luta entre Redding e v d Mark, com o inglês da Ducati a ultrapassar várias vezes na última volta a Yamaha do holandês, que ripostou sempre para conseguir o último degrau do pódio…

Rea e Lowes celebraram o duplo pódio Kawasaki com um cavalo coordenado lado a lado, e Haslam ainda conseguiu ser ultrapassado por Mercado na última chicane, ficando fora do Top 10.