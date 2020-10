Com a chuva finalmente a parar em Magny-Cours, mas a pista ainda muito húmida, Scott Redding aproveitou a sua posição na corrida Superole, que o fez arrancar da segunda fila da grelha, para dar uma replica a Johnny Rea e se colocar no comando da corrida para vencer.

Com Lowes a Baz a seguir, Chaz Davies aparecia nessa altura em quarto, seguido de Rinaldi, van der Mark, Sykes, Gerloff e Haslam.

Redding, obviamente mais à vontade nestas condições, foi abrindo um intervalo que chegou a 1,8 segundos sobre Rea, enquanto a pista apresentava mais zonas secas e os tempos baixavam já para o minuto 48 para os primeiros sete pilotos.

A dada altura, a meio da corrida, Rea teve um momento que fez com que Baz e Davies o ultrapassassem e passou a andar em quarto, a 5 segundos do líder nitidamente a jogar para o Campeonato, mas assegurando ao mesmo tempo uma diferença de 3 segundos para o quinto classificado van der Mark.

Nas últimas quatro voltas, Rea seguia a Ducati de Davies de perto, mas ainda não conseguia melhorar a sua quarta posição, que com Redding a vencer a corrida, protelaria a decisão do Campeonato para o Estoril. No entanto, se Rea ascendesse a a terceiro seria imediatamente campeão, ao assegurar um número de pontos impossível de ultrapassar na ronda portuguesa final.

Lowes, então apenas em sétimo depois de dois excelentes pódios, também não estava em posição de ajudar o seu chefe de fila, rodando à frente de Gerloff, Sykes e Razgatlioglu, que completava o top 10, e a última volta foi assim:

Rea cortou a meta 4,2 segundos abaixo do vencedor Redding e o campeonato vai mesmo ser decidido no Autódromo do Estoril!