O campeão Jonathan Rea pode estar à beira de reescrever a história mais uma vez com o início da ronda de Magny-Cours

Escrever história e bater recordes é algo a que Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team SBK) se tem habituado nos últimos anos, tendo conquistado cinco títulos de Superbike de 2015 a 2019.

Enquanto as SBK começam a rodar nos treinos no Circuito de Nevers Magny-Cours para a Ronda Francesa Pirelli, Rea está à beira de mais dois marcos históricos.

É possível que Rea ganhe o seu sexto Campeonato do Mundo consecutivo já na Ronda francesa, e o quarto ganho em França, se deixar Magny-Cours com uma vantagem de 63 pontos sobre o seu adversário mais próximo.

Scott Redding (Ducati Aruba) é atualmente segundo no Campeonato 51 pontos mais abaixo.

O momento de coroação do Campeonato terá de esperar até domingo, quando muito, já que Rea só pode estar suficientemente afastado depois da Corrida Superpoles Tissot, onde terá de estar a 87 pontos de Redding para conquistar o título antes da Corrida 2.

Conquistar o título depois da Corrida Superpole Tissot significará que Rea conseguirá o seu sexto título de campeão na sua 300ª corrida mundial, ao tornar-se o quarto piloto a atingir esse marco, depois de Troy Corser, Tom Sykes (BMW Motorrad SBK) e Noriyuki Haga.

Existem atualmente três pilotos que podem impedir que Rea ganhe o seu sexto título, com Redding a 51 pontos de distância, Chaz Davies (Ducati Aruba) a 102 pontos de Rea e Michael van der Mark (Yamaha Pata) com 112 pontos mais abaixo, com 124 pontos disponíveis nas restantes seis corridas.

Para que Rea ganhe o título, precisa de superar o rival do Campeonato Redding por 12 pontos nas três corridas de Magny-Cours, uma vez que lidera atualmente o rookie de SBK por 51 pontos.

Um sexto título não é o único recorde ao alcance de Rea em Magny-Cours, pois também pode tornar-se o primeiro piloto da história das SBK a ganhar uma centena de corridas.

Rea está atualmente no topo da lista de vencedores de todos os tempos, com 97 vitórias, o que significa que terá de vencer as três corridas em Magny-Cours para reclamar a sua 100ª vitória em SBK.

Magny-Cours é um circuito em que Rea tem muito sucesso, com 12 pódios em 19 corridas na pista francesa, incluindo seis vitórias, e terá de completar o seu segundo hat-trick da temporada de 2020 para alcançar este incrível marco. Tendo corrido bem em Magny-Cours no passado, Rea espera uma vitória em França, pois procura garantir o título número seis e a sua centésima vitória, algo que ele pode alcançar na mesma corrida se os resultados o favorecerem.