O piloto chileno da Kawasaki Orelac VerdNatura lesionou-se depois de uma chicotada nos treinos na Catalunha, mas espera estar de volta no Estoril.

Maximilian Scheib (Orelac VerdNatura) vai ser submetido a uma cirurgia esta quinta-feira no Hospital Quironsalud, em Valência, pelas lesões ocorridas durante a prova da Catalunha no Circuito de Barcelona.

O chileno foi lançado pelas ares da sua Kawasaki durante os primeiros minutos do Treino Livre 2, que decorreu em condições húmidas.

Scheib sofreu um grave golpe no ombro e teve de ser transferido para o Hospital Geral da Catalunha, onde se confirmou que tinha sofrido uma separação da articulação acrómio-clavicular direita.

Em Valência, base da Orelac VerdNatura, o Chileno de 25 anos foi submetido ontem a uma cirurgia que o vai impedir de participar na Ronda Francesa no Circuito de Nevers Magny-Cours.

Scheib, no entanto, está confiante de que poderá recuperar a tempo de participar na Ronda Pirelli do Estoril que encerrará a temporada de 2020 em meados de Outubro.

“Agora o meu objetivo é regressar no Estoril”, explicou Scheib, que tem um melhor resultado de sétimo este ano na Corrida 2 em Phillip Island. “Vamos ver como corre a recuperação, mas a motivação é alta para tentar e voltar e fazer a última ronda, pensando também que é um novo circuito. Acho que a nossa moto se pode adaptar bem às condições do Estoril.”

Scheib lamentou o percalço sofrido na pista de Montmeló, a última de uma série de quedas durante o Campeonato deste ano: “Sofremos um pouco em várias corridas. Sabemos que todas as Kawasaki estão a lutar um pouco com a velocidade de ponta, não sou só eu, mas também outros pilotos Kawasaki. Faz-me sempre dar os meus 110% se quiser estar lá no meio. Johnny Rea fá-lo incrivelmente bem e consegue compensar isso, e eu estou a pensar que tenho de dar muito mais, e foi isso que me fez estar um pouco fora do ritmo que os meus rivais têm vindo a alcançar.”

“Corrida a corrida, eles têm vindo a ficar mais fortes, como é o caso do Gerloff. Por exemplo, em Aragón estivemos bastante equilibrados, mesmo a lutar na Superpole, e agora ele acabou de alcançar um grande resultado. Aproveito esta oportunidade para o felicitar. A minha equipa deu tudo, mas faltou-nos esse ponto de equilibrar o que precisamos.”

Explicando o que aconteceu na Catalunha, disse: “A queda em Barcelona foi uma questão separada, por causa do molhado. Fui cuspido da moto, algo que é incontrolável. Tentei andar bem, rolando ao meu ritmo, mas de repente voei pelos ares. São coisas que acontecem assim num segundo. Agora é hora de reiniciar, preparar-me para fazer boas corridas na última ronda e ver o que acontece para 2021.”

Scheib será substituído na Ronda Francesa Pirelli por Xavier Pinsach, (acima) um piloto do Campeonato espanhol nascido em Girona que se prepara para fazer a sua estreia em SBK. Pinsach já esteve no paddock das SBK tendo alinhado em quatro corridas de SSP em 2015 e 2016, garantindo um melhor resultado de 12º. Também competiu nas STK1000 em 2017 e 2018, incluindo uma corrida no Circuito de Nevers Magny-Cours, onde terminou em 17º lugar.