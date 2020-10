Com um herói de casa no topo e o líder do Campeonato no chão, o TL3 foi uma loucura

O Campeonato do Mundo de Superbike continua a fornecer drama na Ronda Francesa no Circuito de Nevers Magny-Cours. O Treino Livre 3 da manhã de sábado foi disputado com a pista ainda molhada, mas não tão encharcada como estava na sexta-feira. A liderar a maior parte da sessão esteve Loris Baz (Yamaha Ten Kate) e no final da sessão, o francês aguentou-se para liderar o caminho até à Tissot Superpole mais tarde.

Loris Baz começou de forma soberba, dando volta rápida após volta rápida para continuar a crescer em confiança em casa. Numa pista quase gelada, teve uma pequena saída na Curva 3 nos estágios finais, mas manteve a moto de pé. Em segundo lugar, Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) continuou a afastar-se enquanto Garrett Gerloff (GRT Yamaha Junior Team) também brilhou, sendo terceiro na manhã de sábado; tanto ele como Baz estavam dentro dos três primeiros de todos os melhores tempos do setor no final da sessão.

A completar o top 5 ficou Leon Haslam (Team HRC) em quarto e Chaz Davies (Ducati Aruba).Em sexto lugar, Xavi Fores (Kawasaki Puccetti) voltou a estar em destaque à frente de Michael van der Mark (Yamaha Pata), com o holandês a aproveitar bem a sua Yamaha durante a manhã. O compatriota Federico Caricasulo (GRT Yamaha Junior Team) completou o lote de quatro Yamahas nos oito primeiros lugares. Eugene Laverty (BMW Motorrad) foi nono, enquanto Scott Redding (Ducati) completou o Top 10.

A grande novidade da sessão foi que o Jonathan Rea (Kawasaki Racing) não conseguiu marcar uma volta cronometrada, pois quando saiu nos últimos cinco minutos, caiu. O Irlandês não ficou ferido no acidente, mas está atrás antes da sessão Superpole Tissot em menos de uma hora e meia.