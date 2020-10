Conheça todas as estatísticas para domingo enquanto o Mundial de SBK se prepara para mais um dia de ação e recordes batidos

Um fenomenal Campeonato do Mundo de Superbike Motul de 2020 deu uma reviravolta dramática ao longo da manhã e da tarde de sábado, com a ação da pista caótica no segundo dia da Ronda Francesa Pirelli.

Há muitas coisas para observar antes do resto do fim de semana, desde a busca de Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) da 100ª vitória no domingo, à primeira dobradinha da BMW na grelha no sábado, e outras estatísticas interessantes.