SBK 2020 Laverty habitua-se à BMW O irlandês Eugene Laverty (BMW Motorrad Team) esteve no quente da ação durante o teste no Circuito de Jerez - Angel Nieto. desporto MotoSport desporto/sbk-2020-laverty-habitua-se-a-bmw_5e2c5822f000f412c3a824dc





Com 13 vitórias em SBK em seu nome, Eugene Laverty está a recuperar boas sensações a bordo de uma motocicleta de fábrica após os dois dias de testes espanhóis…

Tendo-se juntado novamente à família Shaun Muir Racing, o irlandês Eugene Laverty (BMW Motorrad Team) que está com o seu terceiro fabricante diferente em outras tantas temporadas, procurará capitalizar na sua experiência em motos diferentes e usar a sua conhecida versatilidade para empurrar a BMW para os lugares da frente.

Laverty não apareceu muito na frente nos tempos, pois o tempo chuvoso reduziu o progresso nesse respeito, no entanto, passou por diferentes configurações e conquistou a sua primeira experiência no molhado na BMW S 1000 RR.

Com um total combinado de 65 voltas feitas no último dia entre Laverty e Tom Sykes há muitos dados para a BMW Motorrad decifrar em Portimão, onde o clima deverá ser um pouco mais agradável.

“Estamos numa posição muito melhor do que no último teste, no entanto, os tempos de volta podem não refletir isso, pois assumi o papel de piloto de testes nos últimos dois dias. Fizemos um bom progresso com os componentes eletrónicos e outros pequenos parâmetros da moto, logo, entrando em Portimão com bom tempo, esperamos que possamos dar um pulo e começar a melhorar os nossos tempos por volta. ”

O chefe da equipa Shaun Muir também ficou satisfeito com o progresso que Laverty conseguiu:

“Tivemos uma grande lista de peças para ensaiar este teste, e as condições de chuva mudaram a sequência do que estávamos testando, mas isso permitiu-nos dar uma ênfase extra à nossa atualização da eletrónica. Tom e Eugene trabalharam na nossa lista, o que foi definitivamente um benefício, infelizmente não conseguimos trabalhar no chassis e no braço oscilante durante este teste, mas, em chegando a Portimão, isso vai-nos permitir obter uma visão clara de em que direção trabalhar.”

Muir acrescentou: “Em resumo, no teste de dois dias com as constantes mudanças de condições, nem ligámos aos tempos por volta, de qualquer forma, não é para isso que estamos aqui, o nosso foco está apenas no desenvolvimento. No geral, acho que foi um teste valioso e construtivo.”

O fabricante alemão revela as cores da sua equipa de 2020 com Tom Sykes e Eugene Laverty a parecer em condições de lutar por boas posições no Campeonato!

O irlandês e a sua equipa italiana anterior podem ter tido um 2019 complicado, mas acabaram por sair em alta sob os holofotes de Losail… e Laverty espera que 2020 comece do mesmo modo!