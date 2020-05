Depois de ter vencido o Mundial de Supersport por cinco vezes na sua carreira, Kenan Sofuoglu não é nenhum estranho ao sucesso e ajudar numerosos pilotos turcos continua a ser uma realidade para Sofuoglu. Toprak Razgatlioglu da Yamaha Pata é apenas um dos pilotos que Sofuoglu está a ajudar.

Numa entrevista no Instagram, Sofuoglu falou sobre como está a ajudar Razgatlioglu e Can Öncü da Turkish Racing Team nas suas carreiras, bem como o que mais se orgulha da sua carreira que incluiu cinco Campeonatos Mundiais, ganhos em Honda e Kawasaki.

Falando sobre a sua carreira, Sofuoglu disse: “O meu sonho quando andava de moto na Turquia era correr no Mundial de Superport. Não para ganhar o Campeonato do Mundo, só para correr nas SSP. Acabei por correr nas Supersport e ganhei o Campeonato cinco vezes. Talvez não tenha tido ambição suficiente em mim mesmo para ser campeão no Mundial de SBK ou mudar-me para Moto2 ou MotoGP. Tentei um pouco, mas não vi o que queria num curto espaço de tempo, por isso desisti. Estou mais do que feliz com o que fiz nas Supersport e em abrir a porta aos pilotos turcos no futuro.”

“Acredito que a coisa mais bem sucedida que fiz na minha vida foi abrir a porta a todo este talento. Toda a gente está a ver o Toprak agora. Passei 10 anos com o Toprak e olhem para ele agora. A primeira vez que o levei a andar foi em 2010, numa pequena pista que construí para treinar. Peguei no Toprak e lembro-me que ele era muito, muito lento… não dava para acreditar que em 10 anos ele seria um dos pilotos de Superbike mais rápidos do mundo! Depois, vejam os irmãos Can e Deniz Öncü, que foram pilotos de motocross na Turquia em 2013. Disse-lhes: “Não posso ajudar-te muito se ficares em Motocross, mas se te mudares para as corridas de velocidade, posso ajudar-te muito. Conheço muitas equipas, pilotos, campeonatos onde vos colocar. Comprei-lhes imediatamente uma moto, foi uma 100cc só para os deixar andar de moto na minha pista e apenas cinco anos depois, Can fez história ao vencer em Valencia. Acho que isto é o verdadeiro sucesso. Estou muito orgulhoso disso.”

Sofuoglu tem ajudado Razgatlioglu na última década, mas onde vê a carreira de Razgatlioglu chegar? Sofuoglu disse, em resposta aos comentários de Jonathan Rea da Kawasaki Racing, que disse que Toprak é o piloto jovem de maior talento: “O Jonathan é um dos melhores pilotos do paddock e eu sempre tive uma boa relação com ele. Fui colega de equipa dele na Ten Kate. Ele sempre ajudou o Toprak, gosta muito do Toprak. Acho que todos os pilotos gostam do Toprak. Acredito sempre que o Toprak será o próximo campeão do mundo turco. Além disso, o próprio Jonathan falou dele como o próximo campeão do mundo.”

“Posso dizer-vos que o Toprak já teve interesse no MotoGP e deixem-me dizer que era uma boa oferta de uma boa equipa, mas o nosso primeiro objetivo era estar nas Superbike com o Toprak na temporada de 2020. E se ele conseguir fazer isso, não importa que em 2020 estejamos a 100% nas SBK. Quando o coloquei nas Superstock 1000, disse ao Toprak que o seu objetivo tinha de ser andar nos Campeonatos Mundiais durante muitos anos.”

“Se o Toprak ganhar facilmente nas SBK em 2021, ganhar tudo, se houver uma oferta oficial de uma equipa de fábrica para o Toprak, vou mudar o plano e se o Toprak também quiser, vamos mudar-nos para o MotoGP com ele. O plano é que o Toprak faça história, se torne uma das lendas das SBK.”

Sofuoglu tem cinco títulos nas SSP e falou da sua carreira e da sua melhor corrida: “Estou sempre a falar do momento mais épico em que ganhei, foi a corrida na América, em Salt Lake City a lutar com o Eugene Laverty (agora na BMW Motorrad SBK) e o Cal Crutchlow (agora na MotoGP). Esse foi um dos meus melhores dias de sempre. Na última volta ganhei a corrida. Assen era especial, ganhar na Turquia era especial, mas lembro-me sempre de Salt Lake City em 2009. Foi a minha melhor corrida de sempre.”