A Kawasaki Puccetti Racing apresentou a sua equipa de 2020 na Motor Bike Expo em Verona, Itália ontem Domingo, diante de uma grande e expectante multidão de casa.

A equipa italiana contratou o antigo vencedor do título de melhor piloto independente Xavi Forés para a sua campanha de 2020 e o espanhol foi encarregado de continuar o sucesso da equipa na nova década.

Juntando-se a Forés e ao proprietário da equipa Manuel Puccetti estavam os pilotos de SSP da equipa, com toda a formação a revelar as suas cores para o novo ano.

Desde assinar autógrafos até fazer parte da grande inauguração, Forés esteve constantemente presente na Motor Bike Expo de Verona.

O piloto de 34 anos retorna ao cenário mundial em 2020 e espera manter a Puccetti na batalha à frente do pelotão. Com a capa removida, a ZX-10RR Kawasaki Superbike revelou um regresso ao seu uniforme verde e preto de 2017, tendo sido decorada em vermelho turco nas últimas duas temporadas.

Falando sobre o seu novo desafio, Forés afirmou: “2020 será uma temporada importante para mim e a minha equipa, na qual precisamos de aproveitar o bom trabalho do ano passado. Durante o teste de Jerez, pude ver como a ZX-10RR se adapta ao meu estilo de pilotagem.”

“Ainda há muito que fazer, é claro, mas fizemos um bom começo e continuaremos nesse caminho no teste de Portimão. O meu objetivo é lutar pelo pódio em todas as corridas, não é uma tarefa fácil, mas tenho certeza de que, se eu e a equipa trabalharmos duro, podemos obter ótimos resultados. ”

Juntando-se ao piloto de SBK, estavam o campeão das SSP de 2017, Lucas Mahias e o seu novo companheiro de equipa para a temporada 2020, Philipp Öettl. O piloto francês conseguiu vencer no final de 2019 e está ansioso por continuar onde parou no início da temporada em Phillip Island.

Ambos os pilotos conseguiram mais milhas em Valencia no circuito Ricardo Tormo, continuando a preparação para a nova temporada.

Declarando a sua intenção para a temporada 2020, Mahias disse: “Acabamos de fazer um teste muito positivo de dois dias em Valencia e o mais importante é que minha mão está agora quase totalmente recuperada. Agora vamos para Portimão, onde poderei andar ao lado de todos os outros pilotos da Supersport e trabalhar com a minha equipa para estar pronto para a primeira ronda na Austrália.”

“A última temporada foi a minha primeira na Kawasaki ZX-6R e, após algumas dificuldades iniciais, consegui vencer e lutar consistentemente pelo pódio. Este ano, pretendo ser competitivo imediatamente e lutar pelo título. ”

Quanto a Öettl, procurará aproveitar os testes bem-sucedidos na pré-temporada e desafiar para pódios e vitórias. A decoração permaneceu no icónico formato verde e preto típico da marca, inalterado a partir de 2019 e pronto para lutar em 2020.

Antecipando a sua primeira temporada nas SSP, Öettl está ansioso por brilhar:

“Os testes de Valencia foram mais um passo em diante em termos de eu ganhar uma sensação real com a minha Kawasaki. Mal posso esperar para voltar à pista em Portimão, para me alinhar com os outros nas Supersport e preparar a minha estreia na Austrália. Estou realmente a dar-me bem com a equipa, parece uma grande família. Tenho a certeza de que, com a ajuda deles também poderei ter uma ótima temporada. Quero dar o meu melhor para lutar pela vitória todos os fins-de-semana.”

Além disso, estiveram presentes o tri-campeão de SSP Kenan Sofuoglu e o seu compatriota Can Öncü, que fará a sua estreia nas Supersport em 2020 para a Turkish Racing Team, que é uma joint venture entre a Puccetti Kawasaki e a equipa da Orelac Racing.

Sofuoglu afirmou que as suas ambições para Öncü eram principalmente aprender em 2020. Öncü estará no uniforme resplandecente de corrida da Turquia , tal como ostentado por Toprak Razgatlioglu nas SBK na última temporada.