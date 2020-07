A Kawasaki está preparada e pronta para voltar à ação das SBK em Jerez de la Frontera no próximo fim de semana, onde a longa espera pelo regresso das corridas competitivas finalmente termina e começa a segunda ronda da nova temporada.

O cinco vezes campeão do Mundo de SBK Jonathan Rea e o atual líder da temporada de 2020, Alex Lowes, vão agora mudar de modo de preparação para modo de corrida depois de duas experiências recentes positivas em Misano e na Catalunha nas suas Ninja ZX-10RR.

A primeira ronda da temporada teve lugar na Austrália no final de Fevereiro, mas devido à pandemia global Covid-19, a ronda seguinte no Qatar e todas as outras até ao próximo recomeço em Jerez foram canceladas ou adiadas.

Ambos os pilotos Kawasaki venceram uma corrida cada um em Phillip Island, pontos altos pessoais do que provou ser um fim de semana de ação intenso e interminável de abertura das SBK na Austrália.

Com Lowes no topo da tabela do campeonato atual, com 51 pontos, e Rea em quarto lugar, com 32, já foi um início forte da dupla oficial de Kawasaki.

As corridas de abertura proporcionaram uma estreia sólida no que será agora um calendário relativamente curto, mas muito intenso, de SBK.

Além de todos os desafios habituais que a competição trará, numerosos protocolos Covid-19 terão de ser seguidos no próximo fim de semana, tal como aconteceu nos dois testes recentes em Itália e na Catalunha.

As temperaturas elevadas que foram evidentes no recente par de rondas de MotoGP em Jerez serão outro fator a ter em consideração no circuito de 4,423km na Andaluzia.

Logo a seguir, o campeonato ruma a Portimão em Portugal, para mais do mesmo no fim de semana seguinte.

Jonathan Rea afirmou: “Estou muito entusiasmado por voltar a correr depois desta longa pausa no calendário. Nas últimas semanas, consegui familiarizar-me com a ZX-10RR e desfrutar da emoção de andar novamente. Tanto os testes de Misano como de Montmeló foram positivos. Conseguimos o que queríamos, que era sermos competitivos no nosso ritmo de volta e de corrida. Jerez é um grande circuito de que eu gosto. Penso que o trabalho e as conclusões a que chegámos durante os testes ajudarão este fim de semana nas condições quentes, em que o nível de aderência não estará no ideal. Será estranho não ter o ambiente SBK com os fãs na bancada e um show de paddock lotado, mas estou ansioso por tudo o que está para vir.”

Alex Lowes afirmou: “É emocionante o reinício de uma nova temporada depois de tanto tempo sem correr. Já fiz dois testes muito bons com a ZX-10RR e sinto que tenho uma melhor compreensão da mota, o que será crucial para me ajudar a encontrar um cenário favorável nas altas temperaturas em Jerez. Temos agora rondas consecutivas, o que será um bónus depois de alguns meses de folga. Dois fins de semana de corridas e seis corridas. Obviamente vou sentir falta dos adeptos, mas sei que as corridas vão ser ótimas, por isso sigam e obrigado, como sempre, pelo apoio.”

Outros participantes em motos Ninja ZX-10RR à procura de sucesso em Jerez serão Xavi Fores (Kawasaki Puccetti), Sandro Cortese (Outdo Kawasaki TPR) e Maximilian Scheib (Kawasaki Orelac VerdNatura) todos prontos para a segunda ronda do campeonato em 2020. Scheib é atualmente 11º na geral, Cortese 12º e Fores 14º.