A Kawasaki Racing Team, a equipa mais credenciada na última década de ação das Superbike, lançou oficialmente o seu projeto para a temporada de 2020, três semanas antes do semáforo verde dar a partida em Phillip Island para a primeira corrida do ano.

Entrando na nova década com uma nova formação com o recém-chegado Alex Lowes ao lado do penta-campeão Jonathan Rea, a equipa de grande sucesso revelou a ZX-10RR e novas cores para a temporada de 2020. O objetivo, no entanto, mantém-se o mesmo: continuar a entregar mais recordes e troféus à marca japonesa.

Ambos estavam no local para o evento ao lado de colegas da equipa e da tripulação, na sede oficial europeia perto de Barcelona, não muito longe do Circuito de Barcelona – Catalunha, uma pista que faz a sua primeira aparição no Mundial de SBK este ano.

Falando no lançamento da equipa, o atual campeão – que entra no seu décimo segundo ano inteiro na série – disse:

“A minha motivação não esmorece, mesmo quando não estamos a definir alvos, mas apenas a trabalhar no momento, com aquele sentimento viciante para atingir o título.. É disso que se trata, na verdade.”

Invicto numa temporada inteira como piloto da Kawasaki, o primeiro desafio de Rea esta temporada virá da outra metade da garagem do KRT, com Alex Lowes a mudar-se de Yamaha Pata. O inglês, terceiro colega de equipa de Rea em outros tantos anos, mostrou a sua própria motivação aqui mais uma vez, com o chefe da equipa Marcel Duinker ao seu lado.

“O ano passado foi a melhor época da minha carreira nas SBK e todos os anos queremos melhorar. Claro que quero ganhar corridas e lutar com o Jonathan, mas primeiro só quero divertir-me a aprender a nova mota, atualizar-me e crescer no projeto”.

O inglês acrescentou, com o seu companheiro de equipa agora ao seu lado: “Se és um piloto competitivo, sonhas em comparar-te com os melhores pilotos. É o que tenho feito agora”.

O próprio Rea parece gostar do desafio. “Pode-se sempre ensinar truques novos a um cão velho. Vai ser fixe quando o Alex me bater ou andar mais depressa do que eu, porque depois posso olhar para mim, adaptar-me e ir ainda melhor. É algo que estou ansioso por que surja.”

Outros membros da Equipa Kawasaki que subiram ao palco e partilharam a sua emoção antes da nova temporada incluídos na tradicional fotografia de família: Team Manager, Guim Roda; ambos os chefes de equipa técnica Pere Riba e Marcel Duinker; e o planeador da Kawasaki Motors Europe, Steve Guttridge.

Veja os homens de verde lutar por mais um título em 2020!