Com a ação do Campeonato de Superbike a começar com a Ronda Espanhola Pirelli este fim de semana, o fabricante italiano de pneus Pirelli anunciou novas soluções de desenvolvimento de pneus para as classes SBK e Supersport.

Se a marca não tivesse já previsto essa necessidade, os acontecimentos dos últimos fins-de-semana na mesma pista, quando a Michelin também trouxe borrachas específicas em vista das altas temperaturas, teria dado uma pista à Pirelli.

Os pneus estarão disponíveis para condições secas no Circuito de Jerez – Angel Nieto, com todas as soluções de desenvolvimento em pneus slick.

Nas SBK, as soluções de desenvolvimento são para pneus dianteiros e traseiros; com uma solução de desenvolvimento na frente e duas na traseira.

O pneu de desenvolvimento para a frente da moto, a solução de desenvolvimento macia SC1 Y1231, foi projetado com uma nova estrutura para ajudar a aumentar a resistência lateral ao curvar.

Não é a primeira vez que os pilotos terão esta solução de desenvolvimento, que é uma evolução do SC1 de padrão macio, à sua disposição, uma vez que já existia durante os testes de inverno.

Este pneu estará disponível juntamente com os pneus médios SC1 e SC2 standard; esta última mistura uma evolução de uma solução de desenvolvimento de 2019.

Para pneus traseiros, haverá duas soluções de desenvolvimento disponíveis para equipas e pilotos ao lado do SC0 normal macio.

A solução de desenvolvimento macio X1351 estava disponível em Jerez em 2019, e o pneu continua a ser desenvolvido, enquanto a solução de desenvolvimento suave Z0121 está disponível pela primeira vez em Jerez.

Com base no composto macio SC0 padrão, o pneu apresenta melhorias na área do ombro do pneu para ajudar a melhorar a área de contacto entre o pneu e o asfalto, aumentando o impulso lateral em ângulos de inclinação máxima.

Os pneus de SSP, pela primeira vez este ano a adotar também slicks, são ambos compostos standard, os compostos médios SC1 macios e standard SC2, em termos de dianteiros, com os pneus traseiros a fazerem a sua estreia como compostos padrão.

Os compostos disponíveis para os pneus traseiros são o médio SC0 macio e SC1 standard, com o SC0 macio a focar-se no desempenho absoluto, enquanto o SC1 médio equilibra o desempenho com o desgaste dos pneus.

A grande temperatura de funcionamento do composto médio SC1 ajuda a alcançar este compromisso quando os pilotos procuram o desempenho máximo, ao mesmo tempo que não degradam tanto o pneu através de uma distância de corrida.