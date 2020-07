Uma Ducati acabou no topo dos tempos na segunda sessão livre de Jerez… Mas foi a do privado Rinaldi. Porém, também já deu para ver que Scott Redding vai ser um osso duro de roer este ano, uma vez que as SBK aterram na Europa e em pistas que o Inglês conhece bem dos seus vários anos no Mundial, que estendem até à Red Bull Rookies de 2006…

A segunda sessão livre de SBK em Jerez teve o homem de Gloucester como líder a partir do meio, mas com pressão constante do anterior mais rápido Loris Baz, que na Yamaha da Ten Kate perseguia a Ducati Aruba de Redding, com Bautista de serviço pela HRC em 3º e Davies, de novo em forma aparentemente, a manter o 4º posto até 6 minutos do final, quando uma incrível volta de 1:40.325 de Michael Ruben Rinaldi colocou o independente da Ducati no topo da tabela, embora com todos ainda a 03s do tempo da manhã.

Depois de pouco andarem na sessão 1, as BMW de Sykes e Laverty começaram, amostra serviço, com Sykes 8º e Laverty 9º, já que poucos segundos antes Caricasulo também fizera uma volta inesperada em 1:40:971 para se colocar em 7º logo atrás de Davies.

No meio minuto final, as coisa apertaram, com Rea a saltar para 4º, Redding de novo 2º e os primeiros 12 até Marco Melandri no mesmo segundo!

Alex Lowes, líder do Campeonato, estava apenas em 12º e só faltava Baz para cortar a meta, mas o Francês acabaria mesmo em 6º e portanto, não bateria o tempo de Rinaldi, que cremos ser a primeira vez que lidera uma sessão de SBK…