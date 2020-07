Com o pré-aquecimento das SSP300, as poderosas SBK fizeram ouvir os seus motores, pairando no ar uma sensação de que muitas incógnitas dos últimos meses estavam prestes a ser respondidas.

A sessão de 50 minutos viu Loriz Baz liderar nos primeiros 10 na Yamaha Ten Kate, seguido de Alex Lowes na Kawasaki, depois Razgatlioglu em Yamaha e de novo a Kawasaki, com Rea… mas Haslam já espreitava em 5º na Honda e, um minuto depois, era já o Turco da Yamaha a liderar, com Bautista a chegar agora a 4º e a fazer ver que tudo iria evoluir muito depressa…

Fores, v d Mark e Gerloff eram outros nomes em constante evolução no Top10 e, de repente, Rea batera o tempo de Toprak Razgatlioglu e liderava… faltava Scott Redding, que saira mais tarde da boxe e aos 10 minutos de sessão só tinha dado 2 voltas.

Com Leandro Mercado a chegar ao Top 10, Melandri começava a mostrar-se em campo com o 14º tempo, duas Panigale privadas a desafia a ordem instituída.

Das BMW, Laverty anda não saíra das boxes, apontando para algum ajuste de última hora, quando Rinaldi, literalmente, caiu da sua Panigale, expressando a sua frustração com gestos de incredulidade depois da queda sem consequências…..

Com a entrada de Bautista em 5º e Redding a chegar a 6º, todos os Britânicos estavam entre os primeiros 7 agora, a meia hora do final quando quase todos foram à boxe para pneus e ligeiros ajustes.

Era uma oportunidade também de ver recém-chegados como Ponsson, 18º com a Aprilia em ação, e Baz a parar com uma avaria quando liderava a tabela a 14 minutos do final… Logo a seguir, Davies vinha para 3º atrás de Rea e Bautista estava em 4º, mas o tempo de Baz permanecia…