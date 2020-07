A ação do Campeonato do Mundo de Superbike Motul será retomada na sexta-feira no Circuito de Jerez – Angel Nieto à medida que a Ronda Espanhola da Pirelli começa com ação de pista a partir das 9h locais (GMT+1).

O primeiro a caminho será o Mundial de Supersport 300 para treinos livres. A primeira prova do fim de semana de SBK realiza-se às 14h00 de Sábado, seguida pouco depois pelas Supersport. Tanto as SSP como as SSP300 têm duas corridas durante o fim de semana, com uma a ter lugar no Sábado e o outro no Domingo.

Todos os horários são hora local (menos uma hora em Portugal Continental)