Um teste de dois dias realizado em MotorLand Aragón foi dominado por Leon Haslam, da Honda HRC, que bateu o colega de equipa Álvaro Bautista. Equipas de Superbike, Supersport e FIM Supersport 300 estiveram em pista.

O teste viu a primeira ação da Nuova M2 Racing desde que foi anunciado que iriam fazer um wildcard com uma Aprilia.

Com as temperaturas na pista a atingirem os 50 graus durante a sessão da tarde, foi Haslam quem liderou os tempos, sendo meio segundo mais rápido do que o colega de equipa Bautista, depois de ter colocado um 1:51.441.

Christophe Ponsson (Nuova M2 Racing) foi o terceiro mais rápido na Aprilia RSV4 1000, a cerca de um segundo do ritmo de Haslam. Esta aparição marca os preparativos da equipa antes das cinco presenças wild card em SBK.

Sylvain Barrier (BRIXX Performance) foi o quarto mais rápido, com Takumi Takahashi, da Honda MIE Racing, em quinto lugar nos tempos das SBK.