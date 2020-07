O “Foguete de Algibeira” afastou-se do seu companheiro de equipa no teste de SBK de Aragón, enquanto o novo projeto da Honda nas SBK continua a ir de força em força.

O segundo dia de testes em MotorLand Aragón foi concluído com a Equipa HRC mais uma vez no topo.

Bautista ficou a seguir a Leon Haslam nos testes de Aragón

Em calor escaldante e com as temperaturas da pista a subirem para os 50 graus mais uma vez, foi Leon Haslam quem superou a prova, tirando mais de um segundo do seu tempo de volta de ontem.

Os pilotos da classe SBK voltaram a juntar-se às equipas de SSP e SSP300, às quais a equipa da Dynavolt Honda se juntou pelo segundo dia.

A Equipa HRC voltou a empenhar-se ao máximo, trabalhando metodicamente através dos seus programas de testes, a fim de entender melhor a nova Honda CBR1000RR-R SP. Haslam fez uma volta de 1:50.357, mais de um segundo mais rápido do que o seu tempo de ontem; isto confirmou que o fabricante japonês está a fazer progressos.

Ponsson marca o regresso de uma Aprilia às SBK

O colega de equipa Álvaro Bautista esteve por cima durante grande parte da sessão da tarde e ficou em segundo lugar, a pouco mais de três décimos do seu companheiro de equipa.

Barrier regressa com uma Ducati privada

A completar os três primeiros lugares esteve Christophe Ponsson (Nuova M2 Racing) na sua Aprilia, a preparar os 5 wildcards ao longo da temporada. O seu objetivo era passar o máximo de tempo possível em pista, com cada volta a mostrar que a moto e o piloto estão a ficar mais confortáveis um com o outro.

A Honda MIE é o patinho feio das SBK atuais

Dos restantes pilotos de SBK, Sylvain Barrier (Brixx Performance) ficou em quarto lugar, continuando o seu progresso a bordo da Ducati Panigale V4 R. Takumi Takahashi (Honda MIE Althea) ficou num forte quinto lugar, também a habituar-se à moto, tendo falhado os testes de Misano e Cataluna