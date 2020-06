Com o Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 a aguardar um recomeço iminente, é hora de voltarmos atrás e rever alguns momentos icónicos da história das SBK. O novo mês acolhe uma grande festa de verão de anos passados nas Superbike, refletidos nas redes sociais, com tudo desde aniversários, primeiras vitórias, últimas visitas a países e muito, muito mais.

Após vencer na Honda, Checa conquistou o único título dum Espanhol com a Althea em 2011

Foi na semana de 1 de Junho que Carlos Checa alcançou a sua primeira vitória em SBK no Miller Motorsports Park, nos EUA. O melhor Espanhol nas SBK conseguiu mesmo a dobradinha, ainda por cima dando à Honda a 100ª vitória no Mundial, após nomes como Merkel, Slight, Fogarty, Toseland, Edwards e Kocinsky, antes de vir a conquistar o título com a Ducati em 2011.

Em termos de celebrações, Federico Fuligni, da MV Agusta Reparto Corse, fez 25 anos ontem. Nos dias 2 e 3 de Junho, mas em 1991, estávamos na América do Norte, mas em Mosport, Canadá. O dia viu uma caótica ronda, onde os pilotos decidiram não correr em vista da falta de condições do traçado.

Os Wildcards Pascal Picotte e Tom Kipp foram cabeças de cartaz e venceram na última visita ao Canadá. Em 1990, Raymond Roche conseguiu uma décima vitória na carreira no mesmo circuito na Corrida 2 durante o seu ano em que venceria o campeonato para a Ducati. Eugene Laverty (da BMW Motorrad) também faz 34 anos amanhã.

Bayliss e Edwards encarnaram a eterna luta Ducati/Hond

No dia 4 de Junho, visitamos o icónico Hockenheimring para um último viva, dando algumas das melhores corridas já vistas nas SBK mais uma vez. A Corrida 1 deu a primeira vitória em SBK na carreira de Troy Bayliss, com o australiano a acabar de ser convocado para substituir o lesionado Carl Fogarty, e a revelar ao mundo uma nova estrela nas SBK. Na Corrida 2, foi um duelo frente a frente entre Noriyuki Haga e Colin Edwards, (na foto de abertura), até ao setor final, onde Haga chegaria ao topo para vencer. No dia 7 de Junho, revivemos a 25ª vitória de Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) em Portimão durante a Corrida 2, completando a dobradinha para a KRT…. e continuamos com outra efemérides do Campeonato.