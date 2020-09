A Federação Internacional de Motociclismo teve de inventar uma nova categorização por causa do recall das Honda Fireblade.

Cada piloto do Campeonato do Mundo de Superbike tem um total de quatro motores disponíveis para as oito provas do Mundial de Superbike 2020.

Álvaro Bautista, estrela da Honda, tem todos os quatro motores permitidos para esta temporada já em uso, e Barcelona no último fim de semana marcou o sexto de oito eventos das SBK.

Um dos quatro motores já não é utilizável após ter sofrido danos, e ficou marcado a vermelho na lista oficial da FIM.

Dois dos restantes motores de Bautista estão marcados a laranja. Esta categorização da FIM é que é nova, justificada pelo paragem de cinco meses devida à pandemia e tem a ver com o “recall” às Honda Fireblade.

Em Maio passado, a Honda suspendeu temporariamente a entrega da nova CBR1000RR-R Fireblade na Europa devido a um potencial defeito nas bielas do motor de quatro cilindros. A primeira série, que já tinha sido entregue noutras partes do mundo, foi retirada para reparação.

A equipa de fábrica da Honda no Campeonato do Mundo de Superbike também teve de mudar as bielas a todos os motores. Como devido a restrições de viagem impostas na altura, nenhum técnico da FIM pode estar presente no Japão naquela altura, a Honda fez tudo sozinha.

Teoricamente, sem supervisão da FIM, outras coisas para lá das bielas podem ter sido alteradas nos motores previamente selados. Por isso, houve um compromisso entre a FIM e a Honda: os motores afetados, marcados a laranja na lista, só podem ser utilizados por um tempo de funcionamento reduzido. Como um motor percorre apenas 500 km num fim de semana de corrida, em média, por uma temporada, Bautista não tem nada a temer mesmo nestas condições. Os motores laranja são para todos os efeitos como os verdes, dos quais ainda tem um.