A Honda Racing Corporation (HRC) acaba de anunciar que renovou o acordo com o britânico Leon Haslam, que continuará a usar as cores da Team HRC durante o Campeonato do Mundo de Superbike de 2021

Haslam juntou-se à equipa de fábrica da HRC no final de 2019, contribuindo significativamente para o desenvolvimento positivo da nova Fireblade no projeto SBK da Honda e lutando arduamente no caminho certo para alcançar os melhores resultados possíveis durante uma temporada que foi muito afetada pela pandemia global do Covid 19.

A extensão do contrato de um ano verá, assim, o britânico continuar a correr na moto de fábrica CBR 1000RR-RW Fireblade SP, ao lado do espanhol Álvaro Bautista durante o ano de 2021.

Leon Haslam comentou:

“Dizer que estou satisfeito por renovar o meu contrato com a Equipa HRC seria um eufemismo. Este ano tem sido difícil, com o Covid-19 e as sessões de teste limitadas, mas soube desde o início que este projeto tem um grande potencial e por isso ter um segundo ano para continuar a desenvolver a Fireblade e trabalhar com a equipa é muito importante para mim. Estou muito confiante de que em breve poderemos estar a lutar pelos degraus mais altos do pódio nas SBK e esse é o meu objetivo final, por isso trabalhar nesse sentido com a Honda e o Team HRC é fantástico. Estou entusiasmado e mal posso esperar que a temporada de 2021 comece.”