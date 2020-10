Uma nova cara vai alinhar na grelha do Campeonato do Mundo de Superbike no Circuito do Estoril, com o belga Loris Cresson (Kawasaki Outdo TPR) a estrear-se na prova final do Campeonato

Depois de ter competido nas SSP em 2020, o jovem de 22 anos Cresson vai competir numa Kawasaki ZX-10RR para a sua estreia nas SBK, num circuito em que nunca competiu antes.

Cresson faz a sua primeira aparição nas SBK depois de competir em SSP a tempo inteiro durante três anos, onde conseguiu o melhor resultado da nona posição, embora o piloto nascido em Braine-l’Alleud tenha garantido um oitavo lugar em 2017 durante uma campanha incompleta.

Cresson estreou-se nas SSP em 2016, numa temporada parcial para a RPM84, antes de mudar para a Race Department ATK#25 para 2017; também aí participou só parcialmente.

Mudou a tempo inteiro para a SSP em 2018 com a Kallio Racing e manteve-se na equipa pela segunda época em 2019, onde obteve os seus melhores resultados para a equipa.

Para 2020, Cresson mudou para a OXXO Yamaha Team Toth ao lado do húngaro Peter Sebestyen, onde garantiu o 11º lugar numa corrida afetada pela chuva na Catalunha.

Cresson também apareceu no campeonato do mundo, pois competiu em Moto3 aos 16 anos, na corrida de abertura da temporada no Qatar, onde terminou no 29º lugar a sua única corrida de Moto3 até à data.

Loris Cresson disse: “Estou muito entusiasmado por me juntar à Pedercini para a última ronda deste ano do Campeonato do Mundo de Superbike. Honestamente, depois da época difícil e do ano que tivemos foi a melhor coisa que aconteceu. Estou ansioso para chegar a Portugal e entender a moto e descobrir todas as coisas novas. Vai ser estranho estar no caminho certo com os tipos que costumo ver e que via quando era mais novo. Dizer a mim mesmo que vou correr uma Superbike e estar na mesma Superpole, por exemplo, que o Scott Redding ou Jonathan Rea ou Leon Haslam é uma loucura. Lembro-me que em Barcelona vi o Leon e ele disse olá e agora vou andar com eles!”

“Nunca desistimos este ano, nem as pessoas que me apoiam. Tivemos três anos em Supersport e algumas boas corridas, mas este ano foi difícil, mas às vezes é assim. Podemos agora terminar o ano na positiva. Acho que a categoria vai servir-me, já andei na Endurance e não me dei muito mal. Sei que vai haver muito trabalho, mas gosto de trabalho e estou pronto. Quero agradecer ao Imre e à Equipa Toth por nos permitirem partilhar a garagem deles este ano. São um bom grupo de pessoas e só tenho coisas boas a dizer sobre elas. Quero também agradecer a Lucio Pedercini e David Salom por me terem dado a oportunidade.”