Antes do início da temporada de 2020, os quatro pilotos da Yamaha no Campeonato do Mundo de Superbike rumaram ao Loughborough Sport, alojado na Universidade de Loughborough, no Reino Unido, para uma série de testes de fitness destinados a avaliar a sua prontidão para gerir as exigências físicas únicas de uma temporada de SBK.

Os dois pilotos da Yamaha Pata, Michael van der Mark e Toprak Razgatlıoğlu, juntaram-se à dupla da Yamaha GRT Junior Team, Federico Caricasulo e Garrett Gerloff, para participar numa série de testes durante o dia, semelhantes aos realizados em outros desportos de alta competição, incluindo testes de fisiologia, força e condicionamento, e rastreio de fisioterapia.

Os testes realizados podem ajudar a determinar a correlação entre a aptidão física e o desempenho do atleta, com resultados que permitem aos pilotos desenvolver rotinas de treino personalizadas para maximizar os seus resultados em pista. Paralelamente, os nutricionistas desportivos consultaram os pilotos para os aconselhar sobre os melhores alimentos e métodos de hidratação durante um típico fim de semana de corrida.

Rhona Pearce, Gestora de Ciências do Desporto no Centro de Performance Desportiva de Loughborough, explicou quais são os objetivos da sua equipa:

“Embora tenhamos feito muitos testes de fisiologia com pilotos nos últimos 10 a 15 anos, as nossas equipas de força, condicionamento e fisioterapia fizeram menos, e este é o primeiro ano em que procuramos juntar todos os nossos serviços para apoiar os pilotos de motociclismo.”

“Portanto, estamos continuamente a analisar como podemos melhorar este apoio e obter feedback da equipa Yamaha sobre os testes e relatórios tem sido muito útil para nos ajudar a progredir no que fazemos para melhor apoiar a equipa.”

No laboratório de fisiologia, os pilotos fizeram um conjunto padrão de testes de fisiologia de ciclismo medindo VO2max, potência aeróbica máxima e limites de lactose. Isto pode, por vezes, correlacionar-se diretamente com o desempenho em desportos como o ciclismo, embora isso seja menos diretamente relevante nas corridas de motociclismo, como o Centro Loughborough descobriu depois de testar quase 100 pilotos, registando que geralmente pilotos com um VO2max mais elevado têm melhor aptidão para corridas.

Foram utilizados testes de resistência e capacidade para determinar a resistência do corpo bem como a aptidão, utilizando técnicas para medir a potência máxima dos pilotos.

O rastreio de fisioterapia começou com a análise do histórico médico dos pilotos e que fatores podem afetar o desempenho, seja uma lesão física de uma queda ou quaisquer condições de saúde atuais ou anteriores.

Os pilotos terminaram o dia com um desafio sério, 45 minutos de ciclismo em fatos de corrida completos, capacete e luvas numa câmara de calor climatizada para medir como a sua fisiologia, níveis de hidratação natural e durabilidade são afetados pelas corridas em ambientes quentes. Estes resultados são importantes para entender como se manter adequadamente hidratado durante um evento de corrida num lugar como a Tailândia ou mesmo o sul da Europa em meados do verão.

Pearce explicou o que a sua equipa encontrou com os resultados destes testes:

“Houve uma grande variação entre os quatro pilotos que testámos, com resultados comparáveis em pelo menos uma área com bons atletas de outras modalidades. No essencial, os mais comparáveis foram os testes de força.”

“Tivemos alguns pilotos em laboratório com excelentes resultados nos testes de fisiologia, ao nível mais alto com corredores de nível nacional e ciclistas, mas o elemento de força provavelmente está mais relacionado com o desempenho nas corridas de moto.”

As corridas de motos têm exigências muito únicas quando comparadas com outras modalidades, com os pilotos a suportarem o stress contínuo em todo o seu corpo durante mais de 30 minutos durante as corridas, enquanto outros atletas tendem a ter essas tensões por uma duração mais curta ou têm pausas mais regulares. Embora os pilotos não tenham apresentado picos de força máxima especialmente elevados, sem surpresa quando se considera os requisitos de peso mais baixos para as corridas, mostraram uma resistência muscular impressionante, e Pearce também notou a sua maior motivação para ultrapassar o desconforto durante os exercícios.