SBK, 2020: Cortese amplia a grelha com Kawasaki Pedercini O piloto alemão vai regressar esta temporada e espera andar nos seis primeiros lugares.





O Team Pedercini Racing anunciou os seus planos para o Mundial 2020, com Sandro Cortese a ser o único participante em SBK para a temporada que se avizinha. O piloto alemão, antigo campeão do mundo de Supersports e campeão do mundo de Moto3, vai entrar na sua segunda temporada nas Superbike e está ansioso por recuperar o andamento de Top 10 que mostrou ao longo do seu ano de estreia em 2019.

Cortese teve muito sucesso na sua primeira temporada de World Superbike, com um top seis de desempenho na Corrida 2 em Jerez, e mais duas posições de partida na primeira fila depois da Tissot Superpole ter chegado ao MotorLand Aragón e Misano.

20 lugares no Top 10 fizeram o alemão terminar em 12º lugar na geral e agora, ele está ansioso para se transferir com sucesso da Yamaha para Kawasaki. Cortese leva a Alemanha a ser o 12º país diferente da grelha.

Pedercini claro, tinha planeado entrar com Lorenzo Savadori, mas o Italiano foi “roubado” pela Aprilia na sequência do escândalo Iannone, embora não seja ainda claro que vá ser ele a ocupar o lugar permanente na equipa de fábrica do MotoGP.