O Campeonato do Mundo de Superbike 2020 está a trabalhar arduamente para retomar a ação de corrida para o resto da temporada, apesar da pandemia de Covid-19 em curso. O Campeonato começou em grande estilo em Phillip Island e agora, a organização da Dorna emitiu uma atualização sobre os planos para voltar a correr, com a corrida inicial depois da interrupção a ter lugar no mês de Agosto, uma vez que autorização para tal seja aprovada.

O Circuito de Jerez Angel Nieto deverá acolher o recomeço da temporada nos dias 31 de Julho a 2 de Agosto, antes de se ir ao Autódromo Internacional do Algarve em Portugal uma semana mais tarde, a 7 e 9 de Agosto.

A temporada deverá então seguir o nosso calendário provisório atual, no recinto de MotorLand Aragón, nos dias 28 e 30. A saúde de todos está na vanguarda da tomada de decisões e estas rondas na Península Ibérica serão realizadas à porta fechada, em linha com medidas de distanciamento social e orientações médicas definidas pelos governos espanhol e português. No entanto, a situação está a evoluir e adaptaremos os nossos protocolos à situação da época.

Além disso, foram efetuadas atualizações para os seguintes acontecimentos: as Rondas Britânicas e Holandesas realizadas em Donington Park e Assen, respectivamente, foram adiadas.

A própria ronda holandesa já foi reagendada uma vez, de 17 a 19 de Abril para 21 a 23 de Agosto. No entanto, estão em curso novos planos com os melhores interesses em mente, dadas as atuais restrições em vigor que afetam grandes eventos desportivos tanto no Reino Unido como nos Países Baixos. Novas atualizações para o calendário de fim de época serão comunicadas em breve, a fim de clarificar ainda mais a situação do calendário.

A Organização da Dorna e a FIM estão a avaliar os diferentes cenários e a adaptar-se a cada situação em cada um dos países que devemos visitar. A Dorna agradece mais uma vez a todas as partes envolvidas na fraternidade das SBK pelo seu apoio contínuo. Qualquer que seja a decisão que for tomada terá a saúde e a segurança como prioridades, o que é algo simplesmente indispensável nestes tempos difíceis.

Gregorio Lavilla, Diretor Executivo do Departamento Desportivo e de Organização das SBK, afirmou: “Estamos muito positivos sobre o futuro, pois todos os sinais apontam para um bom rumo para recomeçar em Jerez. Estamos a analisar todos os cenários possíveis para as três classes correrem, embora continuemos a trabalhar arduamente para encontrar o cenário ideal para todas as partes. Muito dependerá das medidas que vários governos implementem. Quanto a Donington Park e Assen, estamos a trabalhar com os circuitos e os governos para estabelecer o melhor resultado possível para todos, com a intenção de realizar essas rondas até ao final da temporada de 2020.”

Quaisquer novas atualizações serão comunicadas em conformidade.