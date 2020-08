O Circuito do Estoril, a FIM e a Dorna WSBK acabam de anunciar uma ronda adicional para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2020.

Depois de alguns boatos cada vez mais credíveis, o Circuito do Estoril vai mesmo acolher as SBK, a fechar o campeonato de 16 a 18 de Outubro.

O evento vai substituir Misano como a ronda final da temporada e será a primeira vez na história das SBK que duas rondas são realizadas em Portugal.

Em 1993, Portugal contava com Terry Rymer no Team Pepsi

O Estoril tem uma história rica em motociclismo e, de 2000 a 2012, realizou o Grande Prémio de Portugal em MotoGP.

Nos últimos anos, acolheu o CEV Repsol Junior e para 2020, verá um regresso ao estatuto de pista do Campeonato do Mundo com a chegada do Mundial de Superbike.

O Estoril já esteve no calendário das SBK no passado, no primeiro ano do Campeonato em 1988 e mais recentemente em 1993. A ronda do Estoril ainda não tem confirmados público e meios externos no local, mas uma decisão será tomada num momento mais adiante, de acordo com os protocolos do momento.

Isto, além de tudo o mais, são excelente notícias para a eventual participação de Wild Cards nacionais como Tomás Alonso ou Pedro Fragoso nas SSP300 que estarão igualmente presentes, bem como as Supersport.

Jorge Viegas, Presidente da FIM, afirmou: “Congratulo-me com o facto de ter sido possível somar uma segunda ronda em Portugal e ver as SBK regressar ao Circuito do Estoril, que já tinha acolhido este campeonato muito competitivo no seu ano de fundação, em 1988 e depois em 1993. Gostaria de agradecer à DWO, ao Circuito do Estoril e à Federação Portuguesa por permitirem organizar a fase final do Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 em Portugal.”