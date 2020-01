SBK 2020: Camier dá novas da sua convalescença O piloto de 33 anos fala dos seus planos para a época desporto MotoSport desporto/sbk-2020-camier-da-novas-da-sua-convalescenca_5e2f025af000f412c3a9200d





“Até agora, tudo bem ” comentou Leon Camier, presente nos treinos de SBK em Portimão mas ainda a recuperar de uma lesão. O Britânico da Barni Racing Team teve muito pouca sorte nas últimas duas temporadas de SBK e, infelizmente, ainda não está livre de complicações em 2020.

O piloto britânico sofreu um acidente em MotorLand Aragón em Novembro e está fora de acção desde então, com uma lesão no ombro, impedindo-o de experimentar a sua Ducati Panigale V4 R. Enquanto estava no teste de Portimão como espetador e não como participante, Camier revelou a extensão da sua lesão e o seu desejo de estar de volta o mais apto possível para a ronda de abertura da temporada em Phillip Island, na Austrália.

Falando em Portimão, Camier disse: “A recuperação está a ir bem, numa lesão no ombro a recuperação nunca é direta, pois é a articulação mais complexa do corpo. É muito complicado e fácil ter pequenos problemas relacionados. Até agora, tudo bem; o médico está contente com a recuperação, mas ainda sinto um pouco de dor nas articulações e quanto mais exercício faço, mais inflamação e mais dor. O objetivo é manter a calma e deixá-lo curar naturalmente, embora eu esteja fazendo muita fisioterapia com ele, para que se cure mais rápido.”

“O objetivo é começar a andar de bicicleta agora e espero ficar o mais forte possível fisicamente. Não espero estar 100% até então, mas espero que seja bom o suficiente para correr e ser competitivo. O importante é manter a calma, obviamente não terei tempo na moto antes da primeira corrida, mas preciso de manter a calma.”

Camier alcançou o pódio pela última vez nas SBK em 2013, enquanto a sua actual equipa, a Barni Racing Team, frequentava o pódio amiúde ao longo de 2018. Com os dois ansiosos por entrar na pista mais uma vez, Camier está ansioso para voltar à Ducati Panigale V4 R.

“Sinto que esta moto e equipa têm muito potencial“, afirmou o corredor de 33 anos. “Pelo que entendi, é uma moto bastante complicada de andar, não é uma situação simples e direta. Eu só preciso andar na moto e depois começar a entender onde estamos. ”