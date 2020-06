O Campeonato do Mundo de Superbike Motul de 2020 acaba de confirmar que, após reuniões com os Governos envolvidos, a FIM, os Circuitos e a Organização da Dorna SBK (DWO) um calendário provisório para o resto de 2020 foi estabelecido.

O Campeonato foi lançado de forma dramática em Phillip Island antes da paragem por causa do Covid-19 e agora, a batalha está prestes a recomeçar no Circuito de Jerez -Angel Nieto no final de Julho.

Em Maio, foi apresentada uma proposta ao governo espanhol para acolher a Prova do Campeonato de Espanha, no Circuito de Jerez, de 31 de Julho a 2 de Agosto, e a temporada começará assim aí.

No fim-de-semana seguinte, portanto mais cedo que a data prevista de Setembro, o Campeonato vai visitar o Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, de 7 a 9 de Agosto.

A última ronda de Agosto terá lugar no MotorLand Aragón nos dias 28 e 30 de Agosto, tal como o plano previamente reagendado. Foi ainda adicionada uma ronda adicional em MotorLand Aragón, de 4 a 6 de Setembro.

A primeira prova do Mundial de sempre na Catalunha vai decorrer como previsto de 18 a 20 de Setembro, antes da Ronda Francesa em Magny-Cours, de 2 a 4 de Outubro. Depois, a confirmar-se, a Ronda Argentina no Circuito San Juan Villicum mantém-se com as datas inicialmente previstas, de 9 a 11 de Outubro e a última ronda marcada do Campeonato do Mundo será no Circuito Mundial de Misano “Marco Simoncelli” perto de Rimini, de 6 a 8 de Novembro.

As rondas seguintes ainda estão por determinar: Grã-Bretanha em Donington Park, Holanda no Circuito de Assen e a Ronda do Qatar no Circuito Internacional de Losail. Mais informações sobre estes eventos serão comunicadas a seu devido tempo.

A organização tem trabalhado arduamente com todas as partes envolvidas, como governos, a FIM, circuitos e pessoal dentro do paddock para garantir que as orientações de segurança determinadas sejam cumpridas e esta é a maior prioridade.

A situação está a evoluir no dia-a-dia, o que significa que os protocolos serão adaptados em conformidade com a situação da época.

Gregorio Lavilla, Diretor Executivo das SBK, Departamento Desportivo e de Organização, afirmou: “O novo calendário de SBK 2020 é uma notícia extremamente positiva. Temos um calendário; temos um Campeonato e vamos ter um grande retorno às corridas, e não posso agradecer o suficiente a todas as partes pela cooperação e coordenação que mostraram. Recomeçar a temporada em Espanha é adequado, dadas as lutas que o país enfrentou durante a pandemia. Com Portimão a seguir a Jerez e depois o MotorLand Aragón a fechar o mês, este pode ser um grande regresso ao normal para todos.”