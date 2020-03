SBK 2020: Calendário atualizado Calendário das SBK atualizado ainda ostra Imola em Maio desporto MotoSport desporto/sbk-2020-calendario-atualizado_5e7b721d99a1bc1980094818





Tal como a MotoGP, que teve um início tímido com a primeira prova do Qatar a ver apenas as classes de apoio de Moto3 e Moto2 sair à pista, também as SBK tiveram o seu início de época na distante Phillip Island só para ver as rondas seguintes adiadas ou canceladas.

Aqui fica o cenário de como as coisas estão de momento: a prova do Qatar foi entretanto cancelada, até porque o país do Golfo colocaria qualquer chegada do estrangeiro em quarentena, e a primeira prova ainda está agendada para Imola a 10 de Maio.

Porém, com a Itália tão gravemente afetada, isso vai provar-se, provavelmente, ainda cedo demais para permitir deslocações de membros de equipas que teriam de viajar de todo o mundo, desde a Austrália e Chile a Inglaterra ou Norte e Leste da Europa, colocando uma interrogação na aplicação das medidas de contenção da expansão do Coronavírus.

Só nos resta… #ficaremcasa e esperar.