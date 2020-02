SBK 2020: Baz aponta às vitórias Sem meias palavras nem medo de ninguém, Loris Baz promete apontar às vitórias esta temporada desporto MotoSport desporto/sbk-2020-baz-aponta-as-vitorias_5e3835c83555ec12714068a8





Tendo desfrutado de um conjunto de testes muito bem-sucedido em Jerez e Portimão, Loris Baz (Yamaha Ten Kate) tenta visualizar a próxima temporada refletindo na importância dos treinos e testes da pré-temporada.

Em Jerez e Portimão, Baz andou entre os três primeiros e foi de longe o piloto independente mais rápido. O piloto de 27 anos pretende voltar ao topo em 2020, tendo vencido pela última vez uma corrida do Campeonato Mundial de Superbike em Silverstone, em 2013.

Entrando na temporada, Baz analisa o seu treino físico: “Tirei algumas semanas de folga antes de começar a minha preparação física no início de Dezembro, e passei um bom mês e meio treinando todos os anos. O objetivo é estar pronto para a primeira corrida. Ainda há um pouco de tempo para polir alguns detalhes e chegar à Austrália 100% pronto. Também andei um pouco no gelo para ficar em contato com uma moto. Passou rapidamente, muito mais depressa que no ano passado! ”

Na última temporada, Baz esteve ausente na Austrália, pois só entrou para as SBK em Jerez, na sexta prova. Os seus melhores resultados na Austrália em Phillip Island foram em 2014, quando ele foi o quinto na Corrida 1 e segundo na Corrida 2, enquanto mais recentemente ficou em 11º e 9º, respetivamente, em 2018, a bordo de uma BMW.

Voltando aos testes em Jerez e Portimão, Baz comentou a sua programação e citou a nova vitalidade dos quatro dias:

“A nossa agenda estava cheia! Em Jerez, no entanto, tivemos que lidar com condições climáticas difíceis. Fizemos um bom trabalho, apesar da chuva. É raro ser capaz de correr numa pista perfeitamente molhada. Normalmente, é sempre muito frio ou há água insuficiente ou em excesso. A chuva foi constante ao longo do dia e assim, pudemos continuar nosso progresso.”

“Comparámos a Yamaha YZF-R1 de 2020 com a versão de 2019. No segundo dia interrompemos porque as condições eram muito difíceis. Em Portimão, por outro lado, demos um grande passo à frente. Fizemos testes “consecutivos” entre as máquinas de 2019 e 2020, sem o motor novo, que teremos apenas em Phillip Island. Estivemos a comparar as duas motos, testando novas peças na versão 2019 para confirmar antes de colocá-las na máquina de 2020. Fizemos muitas voltas e fizemos um ótimo trabalho.”

“Conseguimos nos concentrar nas nossas áreas fracas com os pneus novos, pneus de qualificação, e isso é realmente positivo. Também melhorámos os arranques. Ainda precisamos de finalizar a configuração da moto para evitar o efeito de wheelie, mas estamos na direção certa! Esses quatro dias foram importantes ”, concluiu Baz.

Com mais uma temporada no seu currículo e agora à beira de um ano inteiro nas SBK, Baz tem metas claras para este ano:

“O objetivo é estar entre os cinco primeiros em todas as corridas e subir ao pódio com a maior frequência possível. Obviamente, estamos em busca de uma vitória! Embora sejamos uma equipa independente, acho que temos capacidade, e assim como o Toprak Razgatlioglu no ano passado, não devemos ter medo de ninguém! Precisamos de lutar por posições na frente. Esta temporada será interessante, há muitos pilotos rápidos. Existem também muitos fabricantes diferentes. A temporada será longa, mas tentaremos subir ao pódio e nos divertir a cada ronda. ”

Com um melhor resultado de quarto na temporada passada, Baz está ansioso por subir ao pódio com frequência ao longo de 2020. A nova década também traz mais apoio da Yamaha, com a mais recente R1 de 2020 para a nova temporada.

“Somos bem apoiados pela Yamaha”, começou o ex-campeão do STK600. “Podemos ser uma equipa independente, mas Eric De Seynes e Andrea Dosoli estão a apoiar-nos. A equipa tem mais motivação do que nunca. É uma honra andar nesta equipa que está tão ansiosa para seguir em frente. Faz tempo desde a última vez que senti esta sede de vitória. Eu me dou muito bem com todos os membros da equipa.”

“Também tenho sorte de ter parceiros que me apoiam há várias temporadas no MotoGP e nas SBK. Outros estão a entrar e no Campeonato do Mundo isso é muito importante, permite-me trabalhar nas melhores condições dentro e fora da pista. Gostaria de agradecer a todos os meus patrocinadores que contribuem muito para o sucesso desta temporada.”