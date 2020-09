O campeão em título Jonathan Rea ampliou a sua liderança do Campeonato para 41 pontos após dominar a Corrida 1 no Circuito de Barcelona-Catalunha

A primeira corrida do Campeonato do Mundo de Superbike no Circuito de Barcelona-Catalunha foi ganha por Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) e o campeão em título estendeu a sua liderança do Campeonato para 41 pontos.

Rea partiu da pole depois de ter sido mais rápido na sessão de Superpole desta manhã e manteve a posição quando as luzes se apagaram, aumentando a distância para os seus rivais mais próximos em pista.

Scott Redding (Ducati) terminou em segundo lugar depois de ter conseguido um arranque soberbo da grelha a partir do sétimo lugar; o piloto britânico aproveitou um momento entre Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) e o companheiro de equipa Michael van der Mark na Curva 1, quando ambos quase cairam.

Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven) e Redding lutaram nas primeiras fases da corrida antes de tentarem trabalhar em conjunto para fechar a diferença para Rea, mas não conseguiram fazê-lo, com Rea a estender a sua vantagem para, eventualmente, vencer por 2,6s. Rinaldi baixou na ordem nas últimas etapas, acabando por terminar em sétimo.

Chaz Davies (Ducati) lutou para terminar em terceiro, o que significa que os pilotos britânicos já completaram o pódio em 54 ocasiões nas SBK, com Davies a terminar à frente de Van der Mark em quarto.

Álvaro Bautista (Team HRC) perdeu terreno em relação à sua posição inicial, terminando em quinto lugar com Razgatlioglu em sexto, após o incidente com o seu companheiro de equipa na Curva 1.

Bautista perdeu uma posição para Davies na Volta 15 de 20 quando saiu largo para a Curva 1, permitindo que Davies varresse pelo lado de fora.

Rinaldi terminou no sétimo lugar depois de perder muito tempo nas últimas voltas, sendo ultrapassado por Davies, Van der Mark e Bautista em três voltas consecutivas. Terminou à frente de Garrett Gerloff (GRT Yamaha Junior Team) enquanto o norte-americano continua as suas fortes prestações em condições secas em Barcelona.

Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) ficou em nono lugar com Leon Haslam (Team HRC) completando o top 10. Eugene Laverty conseguiu pontos pelos seus esforços com o 11º lugar, a apenas um décimo de distância de um top 10. O wildcard Jonas Folger (Bonovo Action by MGM Racing) lutou pelo campo depois de não ter estabelecido um tempo na qualificação, subindo do 21º para o 12º lugar.