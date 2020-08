O Circuito de Barcelona-Catalunha e a Organização das SBK anunciaram que a primeira edição das SBK na Catalunha será realizada sem público nos dias 18, 19 e 20 de Setembro.

Devido à situação de saúde atual e de forma a garantir a segurança dos concorrentes e dos adeptos, a decisão tomada foi tomada em conjunto por todas as partes envolvidas. Os protocolos de saúde relevantes serão aplicados a todos os profissionais que venham à pista durante o fim de semana.

Além disso, os organizadores já contactaram os portadores de bilhetes para 2020 para garantir que os seus bilhetes podem ser utilizados para a prova da Catalunha de 2021, que terá lugar nos dias 17, 18 e 19 de Setembro do próximo ano (datas a aprovar pela FIM), ou para serem reembolsados do valor pago.

Os organizadores lamentam profundamente a situação atual e não poderem desfrutar da companhia dos adeptos na estreia do Campeonato do Mundo de Superbike no Circuito de Barcelona-Catalunha.

Todas as partes envolvidas estão empenhadas em trazer um espetáculo ainda melhor para o evento de 2021, dando as boas-vindas aos fãs.

Gregorio Lavilla, Diretor Executivo das SBK, declarou:

“É triste que a primeira Ronda Mundial da Catalunha se realize sem adeptos. No entanto, nestes tempos incertos, devem ser tomadas todas as medidas para manter a saúde e a segurança dos nossos concorrentes, do pessoal e, naturalmente, dos adeptos, como prioridade. Esperamos que, muito em breve, possamos receber os apaixonados fãs do SBK de volta ao trackside.”