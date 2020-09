O alargamento do estado de alerta devido ao risco de incêndio, forçou a Escuderia Castelo Branco a adiar na sexta-feira à noite a Baja TT do Pinhal que deveria ter-se realizado este fim de semana. The post Mário Patrão, Baja TT do Pinhal: “Adiar a prova foi decisão acertada” first appeared on Offroa