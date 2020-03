SBK 2020: Austrália com 3 marcas no pódio Espera-nos uma temporada ultra-competitiva em 2020. desporto MotoSport desporto/sbk-2020-australia-com-3-marcas-no-podio_5e68fd4cfed2021973a9dcac





As SBK mostram uma nova competitividade para 2020, depois de Phillip Island ter produzido o 304º pódio com três fabricantes diferentes.

Três fabricantes diferentes subiram ao pódio em duas das três corridas da Ronda Australiana Yamaha Finance.

Não é incomum que isso aconteça nas corridas do Mundial de Superbike, pois já ocorreu em 304 ocasiões ao longo da história do Campeonato, incluindo na primeira corrida em Donington Park em 1988.

Bimota, Ducati e Honda subiram ao pódio nessa altura, com Luchinnelli, Tardozzi e Dunlop, enquanto a Ducati subiu ao mais recente pódio para perfazer três fabricantes diferentes, ao lado da Yamaha e Kawasaki.

É um feito que ocorreu em todas as temporadas das SBK desde o início do Campeonato em 1988, exceto em 2003 e 2004. As duas temporadas foram dominadas pela Ducati, onde o fabricante italiano reivindicou todos, menos quatro dos 20 melhores lugares disponíveis do Campeonato em ambas as temporadas.

Apesar do recente domínio de Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), ter três fabricantes diferentes no pódio já aconteceu 46 vezes desde 2015 – ano em que Rea conquistou o seu primeiro título.

Mostra que quando um piloto é dominante, não significa necessariamente que as motos também o são. Houve 146 corridas programadas desde o início da temporada de 2015, incluindo Phillip Island 2020, com quase um terço dos pódios a ser partilhado por três fabricantes.

Os anos dominantes da Rea tiveram três fabricantes a celebrar o mesmo pódio 46 vezes com a melhor temporada destas em 2019 – com 14 pódios com três fabricantes.

Há uma ressalva com a introdução da Corrida Tissot Superpole que adicionou mais 13 corridas ao calendário, mas ainda é mais do que as estações passadas.

Talvez a temporada mais interessante para se ver quando diferentes fabricantes subiram ao pódio é a temporada de Superbike de 2000.

Em termos do Campeonato de Pilotos, Colin Edwards (Honda) conquistou o título com uma margem relativamente saudável de 65 pontos sobre Noriyuki Haga (Yamaha).

Olhando mais a fundo para o Campeonato de Pilotos mostra como o Campeonato foi competitivo entre os fabricantes.

Os seis primeiros classificados do Campeonato andaram em motos diferentes com a Honda, Yamaha, Aprilia, Suzuki, Kawasaki e Ducati completando a meia dúzia de melhores.

Mostrou a natureza competitiva do Campeonato e foi também uma temporada em que a grande maioria das corridas teve três fabricantes diferentes no pódio.

Na verdade, apenas sete das 26 corridas não tiveram três fabricantes no pódio.

Quatro delas ocorreram em pistas britânicas: Donington Park (Corrida 2), Brands Hatch (Corrida 1) e a segunda ronda em Brands Hatch (Corridas 1 e 2); o circuito de Kent acolheu nesse ano duas rondas de ação das SBK.

A natureza competitiva dos fabricantes é demonstrada também por ter havido apenas 60 pódios monomarca, onde todos os pontos foram tomados por um fabricante – e quase metade destes (27) ocorreram durante o domínio da Ducati de 2003 e 2004.

Ter 33 pódios em todas as épocas desde 1988 (excluindo 2003 e 2004) dominados por um fabricante mostra como isso é raro, e quão competitivo é o Campeonato, com os fabricantes procuram todos em busca do prémio final de vencer o Campeonato do Mundo.

A última vez que aconteceu foi com a Kawasaki, em Donington, na Corrida Superpole Tissot.

Fabricantes competitivos não são um fenómeno novo e continuará a ser assim.

Houve dois fabricantes no topo do pódio em Phillip Island (Yamaha e Kawasaki), e um terceiro no pódio (Ducati), enquanto a BMW conquistou a pole position para a Corrida 1.

O regresso da Honda como equipa de fábrica terminou com uma dupla posição entre os seis primeiros na corrida de abertura; todos os cinco fabricantes na temporada de 2020 têm algo positivo para sorrir e melhorar à medida que a temporada continua.