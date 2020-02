SBK 2020: As Ducati prontas Redding está particularmente motivado desporto MotoSport desporto/sbk-2020-as-ducati-prontas_5e57e7e2ec64cc12b392b3d1





Terminados os Treinos Oficiais em Phillip Island, que os pilotos das Ducati Aruba.It acabaram em 6º (Scott Redding) e 10º (Chaz Davies) respetivamente, a equipa está motivada e pronta para o desafio da primeira corrida, com os treinos livres a ter lugar na madrugada de Sexta-Feira.

A propósito, os pilotos das Pangale V4R comentaram:

Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati #7)

“Vai ser bom voltar a correr depois de um longo inverno. Estes foram testes importantes em que trabalhámos muito. Mas é evidente que os testes não dão pontos ou prémios. Agora, no entanto, é hora de correr e estou feliz porque na corrida posso sempre dar o meu melhor. Terminámos bem a temporada de 2019 e temos de continuar nesse caminho. Sinto-me muito mais apto do que no início da época passada, quando fisicamente não estava a 100%. Sim, é verdade, talvez Phillip Island não seja o meu circuito favorito, mas é definitivamente um lugar incrível para começar o campeonato.”

Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati #45)

“Estou muito entusiasmado com esta nova aventura. As sensações têm sido extremamente positivas até agora. O sentimento com a moto é excelente e a relação com a equipa é extraordinária. O meu objetivo para este fim-de-semana? Corremos para ganhar e não vale a pena esconder isso. Terminar no pódio seria muito bom, ganhar seria ótimo. Isto é o que eu gostaria de obter do meu primeiro fim-de-semana nas SBK. A Corrida Superpole será nova para mim, mas ainda há muitas coisas que preciso de aprender e vou tentar aprendê-las o mais rápido possível.”