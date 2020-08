Poucos dias depois da Ronda de Portugal no Autódromo Internacional do Algarve, o Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 está de volta para testes no MotorLand Aragón nos dias 13 e 14 de Agosto.

Nas próximas duas rondas do calendário, este teste pode muito bem ser o teste mais importante de 2020, uma vez que as condições de pista e meteorologia são suscetíveis de se assemelharem às da prova. Com a imprevisibilidade no ar, o teste de MotorLand Aragón vai ser vital para obter vantagem sobre a oposição.

Em destaque e anfitrião, pois baseiam-se perto em Barcelona, a Kawasaki estão prontos para manter a vantagem no Campeonato de 2020, depois de recuperarem de um difícil Jerez com um triplo triunfo em Portimão, alcançado por Jonathan Rea.

A forma do Ulsterman em Aragón vê-o com uma vitória mais recente em 2018 e a segunda nas últimas quatro corridas para a Ducatis. A KRT trabalhará na refinação da sua instalação e no trabalho em pequenas áreas para melhorar a sua bicicleta, a fim de levar a luta aos seus homólogos italianos. Para o pódio de Aragón de 2019, Alex Lowes, procura voltar ao pódio pela primeira vez desde Phillip Island e este crucial teste de dois dias em Aragón, onde se estreou no KRT, lhe dará o tempo necessário.

A Ducati Aruba tem dominado a MotorLand Aragón nos últimos anos, com oito vitórias, incluindo cinco para Chaz Davies e um hat-trick de Álvaro Bautista em 2019 que significam que o próximo teste dá-lhes tempo para afinar as mudanças e garantir que tanto Scott Redding como o colega de equipa Davies se agarram ao mito da Ducati como as ‘motos a bater’ no circuito espanhol.

Redding lutou com dificuldades de aderência em Portimão, mas encontrou o seu nível na Corrida 2 e já testou em Aragón com a Ducati, ainda que com mau tempo e deve poder estar no ritmo desde o início.

Chaz, por seu lado, é um especialista em Aragón e está muito melhor depois das últimas rondas deste ano em comparação com as primeiras. Este teste pode consolidar ainda mais o seu domínio local.

Um fim de semana impressionante em Portimão viu a Yamaha ocupar a maioria das posições do pódio, embora não conseguisse uma vitória crucial e assim voltasse à corrida pelo título. Indo para Aragón, a equipa não vai ao circuito desde os testes de inverno, por isso vai ser muito diferente. É também a primeira vez que a equipa vai estar na pista nesta altura do ano, pelo que os dados anteriores com frio podem não ser os mais indicativos.

Ambos os pilotos vão apontar para uma boa base para lutar na frente das corridas. Sendo um dos circuitos mais fracos para a equipa, os testes serão vitais e, embora não estejam a testar novos componentes, vão procurar confirmação das descobertas de Barcelona.

Álvaro Bautista (Team HRC) lidera a Honda na prova de Aragón, impulsionado por um primeiro top 5 da temporada de 2020. Ele e o colega de equipa Leon Haslam já testaram extensivamente em Aragón, apenas algumas semanas antes do regresso volta após a pausa.

A Honda CBR1000RR-R SP pode ser uma moto a ter em atenção no próximo teste, com Bautista a encontrar ritmo em condições quentes, bem como a usar as suas vastas faixas de conhecimento de pista para impulsionar o desenvolvimento da Honda para a frente. Para Haslam, o teste dá-lhe mais uma oportunidade para trabalhar em encontrar ritmo nas condições mais quentes, algo com que se debateu em Portimão.

Sem Loris Baz (Yamaha Ten Kate) ou Michael Ruben Rinaldi (Team GoEleven) presentes nos testes em Aragón, surge a oportunidade para Maximilian Scheib (Orelac Racing VerdNatura) e Sylvain Barrier (Brixx Performance) se aproximarem dos seus rivais independentes.

Ambos os pilotos conhecem a pista e será tudo sobre as afinações ideais para as corridas que se avizinham. Barrier testou na pista em Julho, e vem da sua primeira corrida do ano nos pontos na Corrida 2 em Portimão. O objetivo da equipa é desenvolver-se a si própria e à Ducati Brixx, criando alicerces fortes e competitivos para 2021.

O esquadrão Kawasaki Outdo TPR estará presente, embora sem Sandro Cortese, afastado esta época pelas lesões sofridas em Portimão.