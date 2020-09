Após dominar os treinos livres em Teruel, Michael Ruben Rinaldi não conseguiu bem equalizar a sua prestação anterior na Superpole e acabou por ser Rea a fazer uma volta recorde em 1:48.767, para se colocar à frente com Redding no último lugar na primeira fila.

As Yamaha pareceram mais uma vez em dificuldades, com Razgatlioglu muito fora do top 10 e Baz a fazer uma tentativa final para se colocar no topo, mas Caricasulo a andar bastante bem, a dada altura segunda melhor Yamaha a seguir a v d Mark, mas acabando mesmo à frente do Holandês em 11º.

Não foi surpresa ver Tom Sykes aparecer em quarto na BMW, e Davies também fez uma tentativa mas últimos minutos que acabou por resultar estar momentaneamente em segundo mas acabaria por também ele ter que se contentar com a 8ª posição na terceira fila, já que para a frente vieram ainda Bautista e Haslam nas Honda, a cumprir a promessa de melhorias que ficou implícita mo primeiro pódio para a marca na passada ronda de Aragón.

Um último esforço de Razgatlioglu colocou-o na terceira fila à frente de Davies e Lowes…