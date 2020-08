O Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 atingiu o traçado motorland Aragón na manhã de sábado para uma sessão de 20 minutos antes de Tissot Superpole.

Liderando o caminho após a sessão matinal, Jonathan Rea (Kawasaki Racing) estabeleceu a volta mais rápida do fim de semana até agora e isso coloca-o em boa disputa pela primeira pole position no MotorLand Aragon.

Rea esteve constantemente no topo e estabeleceu o melhor tempo nos instantes finais, 1:50.287 batendo Loris Baz (Yamaha Ten Kate), que voltou a ser a melhor Yamaha. O francês espera converter o seu ritmo numa primeira linha depois da Superpole de Donington em 2018.

Michael van der Mark (Yamaha Pata) foi terceiro e parece forte, enquanto Álvaro Bautista (Team HRC) voltou a estar em disputa. A completar o top 5 ficou Alex Lowes (Kawasaki Racing Team), com três fabricantes dentro dos cinco primeiros lugares.

Michael Ruben Rinaldi (Team GOELEVEN) foi o melhor das Ducati logo à frente de Leon Haslam (Team HRC), com ambas as Hondas a mostrarem-se boas, mas Bautista prejudicado por uma queda anterior. O mais rápido após o primeiro dia, Chaz Davies (Ducati Aruba) foi apenas oitavo, com Tom Sykes (BMW Motorrad) a terminar em nono lugar. A completar o top 10 ficou o estreante italiano Federico Caricasulo (GRT Yamaha Junior Team), mostrando-se forte após o seu melhor resultado da última vez em Portimão. Os grandes nomes fora do top 10 incluem Scott Redding (Ducati) em 11º lugar, um lugar acima do Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata).

A ação frenética da FP3 é a antecipação perfeita dos 25 minutos da Tissot Superpole no MotorLand Aragon. Houve cinco diferentes vencedores nos últimos cinco anos, nenhum o líder do campeonato, Jonathan Rea. No ano passado, foi a Ducati de Álvaro Bautista que conquistou a pole e está rápido na a Honda este fim de semana também.