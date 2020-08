A equipa HRC regressa a Espanha para as rondas 4 e 5 do Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 que se realiza no circuito de Motorland Aragón nos próximos fins de semana, seguida da 6ª ronda no Autódromo Barcelona-Catalunha, apenas duas semanas depois.

Inaugurada em 2009, a Motorland Aragón é uma instalação muito moderna localizada em Alcañiz, na comunidade autónoma de Aragón, no nordeste da Espanha.

O circuito situa-se a cerca de 250 km de Barcelona e tem sido uma presença regular no calendário da Superbike desde 2011. Com 5.077 metros de comprimento, a pista apresenta sete curvas à direita e 10 à esquerda.

Naquele que é um campeonato de 2020 encurtado, o duplo cabeçalho verá as próximas seis corridas a decorrer na mesma pista.

A Equipa HRC completou duas sessões de testes produtivas em Motorland Aragón nas últimas semanas, o que significa que ambos os pilotos estão otimistas para as próximas rondas.

A primeira sessão de treinos livres do fim de semana terá início na sexta-feira, às 10h30 locais, enquanto as duas corridas de Superbike e a corrida de Superpole de Tissot vão decorrer no sábado e no domingo.

Álvaro Bautista, #19, comentou:

“Recolhemos muitos dados durante a última prova que completámos em Aragón após a ronda de Portimão, pelo que temos algumas ideias para as próximas corridas. Será um cartaz duplo duro, claro, particularmente fisicamente, com condições quentes iguais às de Jerez e Portimão, mas temos de estar prontos para trabalhar muito. O nosso alvo é claro, continuar a melhorar a sensação com a moto e o nosso desempenho na moto. Os resultados chegarão se continuarmos a dar passos em frente. Esta moto parece cada vez mais a “minha” e estou ansioso pelas próximas rondas.”

Leon Haslam, #91, acrescentou:

“Estou ansioso pelos fins de semana em Aragón. É provavelmente a melhor oportunidade que temos, porque já testámos lá duas vezes e por isso entendemos o que é necessário. Por isso, espero que possamos chegar ao fim de semana e concentrar-nos mais em afinar bem, em vez de testar grandes coisas. O nosso ritmo nos testes foi bastante bom, embora ainda tenhamos de trabalhar em alguns detalhes nas condições mais quentes. Mas diria que é uma das nossas melhores hipóteses de lutar pelos lugares cimeiros.”