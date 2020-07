A Aprilia está ausente da grelha das SBK desde o final da temporada de 2018, e não tem uma presença de fábrica ou semi-oficial no campeonato desde 2015.

Assim, um sexto fabricante estará na grelha durante cinco rondas, com a marca italiana Aprilia a juntar-se à grelha pela primeira vez desde a ronda do Qatar de 2018.

A equipa privada Nuova M2 Racing vai alinhar ao lado da BMW, Ducati, Honda, Kawasaki e Yamaha que compõem os seis fabricantes presentes.

A Nuova M2 Racing vai competir na ronda espanhola de Pirelli, em Portugal, em Aragón, na Catalunha e, naturalmente, em França, com Christophe Ponsson a bordo da RSV4 1000.

A equipa não está inscrita para competir na Ronda Teruel, a realizar no MotorLand Aragón.

Quanto ao piloto francês Ponsson, que vai andar na Aprilia RSV4 1000 da Nuova M2 Racing, faz a sua primeira aparição em SBK desde o Qatar em 2015. Com 26 corridas começadas em seu nome, todas na temporada de 2015, Ponsson espera aproveitar alguma da experiência que adquiriu na sua única temporada em SBK.

Ponsson também competiu em STK600 e STK1000 e terminou com uma melhor posição dee 14º lugar na sua segunda temporada de STK600 em 2012.

O piloto nascido em Lyon, de 24 anos, terminou em 22º lugar na sua estreia nas SBK em 2015, com o 11º lugar na sua última corrida no Circuito Internacional do Qatar. Em 2016, regressou às STK600 por cinco corridas antes de fazer uma participação única no MotoGP em 2018 pela Avintia Ducati em Misano, no lugar do lesionado Tito Rabat, mostrando-se bem fora do ritmo.

Ponsson disse: “Estou muito feliz por me ir juntar ao paddock das SBK este ano com a Aprilia. É uma grande oportunidade para eu correr no Campeonato do Mundo com uma equipa assim. A Aprilia tem uma história incrível, e poder correr na RSV4 em SBK é muito especial. Adoro o circuito de Jerez e tenho a certeza que é o melhor circuito para começar esta temporada. Estou rodeado de profissionais da equipa que tiveram todos grandes momentos nas SBK e isso é muito positivo para mim. Agradeço à Aprilia e à equipa por esta oportunidade.”

Enzo Chiapello, Team Manager, disse: “Estou muito satisfeito que a Nuova M2 Racing se estreie nas SBK com estas cinco participações. Começámos timidamente como equipa nas Superstock 1000 da FIM e ganhámos em 2015, ano da nossa estreia com Lorenzo Savadori A equipa continua a crescer, a parceria com a Aprilia Racing está consolidada e juntamente com Massimo Rivola conseguimos forjar esta preciosa oportunidade de competir como wildcard, fornecendo a Christophe Ponsson uma Aprilia RSV4 1000 especialmente preparado pelo regulamento das SBK. Chris evoluiu muito nos últimos anos e esperamos que possa ter boas corridas. Devo agradecer pessoalmente aos patrocinadores que, juntamente com a Aprilia, nos dão a oportunidade de embarcar nesta nova aventura.“