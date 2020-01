SBK, 2020: Apresentação da Kawasaki anunciada Depois da Honda, já é conhecida a data e local de apresentação da equipa da fábrica da Kawasaki no Campeonato Mundial de Superbike de 2020. desporto MotoSport desporto/sbk-2020-apresentacao-da-kawasaki-anunciada_5e11fa47fc58531c1bc2f80f





Um ano atrás, a apresentação da Kawasaki ocorreu pouco antes do início do Campeonato Mundial de Superbike de 2019 em Silverwater Resort, perto de Phillip Island na Austrália. Este ano, a equipa de fábrica organizada pela espanhola Provec está mais adiantada e levantará o véu do projeto Superbike deste ano na sua localização perto de Barcelona, ​​no dia 6 de Fevereiro.

A dupla britânica de pilotos é conhecida, com o companheiro de equipa do penta-campeão mundial Jonathan Rea renovado para 2020.

O inglês Alex Lowes, como é sabido desde Outubro, veio substituir Leon Haslam, que mudou para a nova equipa da Honda.

Não se espera grande novidade, de resto. Seria uma sensação se a ZX-10RR, que foi levemente redesenhada, não viesse com um esquema de cores de verde sobre negro e tecnicamente também não há novidades.

Lowes, três anos mais novo do que Rea, será promovido ao lado da estrela da Kawasaki como sucessor de Rea. Rea faz 33 anos alguns dias antes da apresentação da equipa mas não consta que esteja a pensar em retirar-se.