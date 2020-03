SBK 2020: Alex Lowes em alta O Inglês tem confiança de um recomeço em grande desporto MotoSport desporto/sbk-2020-alex-lowes-em-alta_5e76252454821b1985b17402





O atual líder do campeonato revê o seu incrível fim de semana em Phillip Island e diz-nos como planeia manter-se em forma e focado nas próximas semanas.

Segundo num final de photofinish de cortar a respiração. De oitavo a quarto em dez voltas e, finalmente, uma vitória enfática na segunda corrida.

A ascensão de Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) ao topo do Mundial de Superbike foi talvez o ponto alto de um fim de semana em Phillip Island onde não faltavam propriamente assuntos de conversa.

Três resultados sólidos, que lhe valeram, pela primeira vez na sua carreira, o lugar no topo da Classificação do Campeonato Mundial de SBK.

Tudo isto aconteceu há menos de três semanas. Infelizmente, não haverá mais pontos, pódios ou vitórias em corridas a adicionar por enquanto e até que a situação do Covid-19 tenha sido devidamente resolvida.

Uma situação difícil para todos, mas que todos estão a trabalhar arduamente para ultrapassar, incluindo os pilotos.

Em declarações da sua casa em Inglaterra, Alex Lowes está, como muitos, a tentar manter a calma em tempos conturbados. “Estou apenas a tentar ser o mais positivo possível, ouvir as orientações dos especialistas, e tentar manter-me saudável e cuidar da família e dos amigos”, admite.

“É a coisa mais importante neste momento. Não sabemos quanto tempo vai durar, por isso é apenas um caso de ficar calmo e esperar até termos mais notícias.”

Com sair de moto e atividade semelhante não é uma opção, o piloto de 29 anos optou por manter o pensamento afastado das pistas, pelo menos até que tudo melhore um pouco.

“Para ser franco, decidi desligar-me das motos durante duas semanas. O mais importante nesta fase é estar mentalmente fresco para quando recomeçarmos.2

“Quando soubermos um pouco mais, vou voltar a assistir às corridas de Phillip Island e também, às corridas do meu irmão com ele. Há algumas coisas que quero melhorar na minha condução e vou refrescar a minha memória para quando estiver mais perto do tempo. Se começasse a ver agora, já estaria farto depois de mais três semanas de isolamento.”

“Estou apenas a tentar usar isto como uma oportunidade para não olhar para o lado negativo ou olhar para ele de forma egoísta, como ‘somos vítimas porque não podemos fazer nada e queremos correr’. Há muita gente na mesma situação, por isso estou determinado a ser positivo e certificar-me de que estou preparado para quando voltarmos a correr, mas também para dar um bom exemplo e fazer a coisa certa.”

“Tenho muita sorte porque o meu irmão vive perto. Temos um pequeno ginásio em casa, ainda posso treinar todos os dias e fazer alguma coisa. A minha mulher pôs-me a fazer muitos trabalhos em casa, todos os pequenos trabalhos, a pôr prateleiras e assim.”

“Eu também tenho treinado o meu golfe. É bem perto de casa, o clube, restaurante e tudo está fechado, mas pode-se assinar na loja e jogar, e ainda manter todas as diretrizes de distanciamento social que temos atualmente.”

“O Leon Haslam vive perto, por isso também temos jogado juntos. É algo para apanhar um pouco de ar fresco, na verdade, e parar de ficar completamente preso em casa. Mas temos de esperar para ver o que o governo diz sobre isso, se nos é permitido fazê-lo daqui para a frente.”

Ser líder do campeonato é pouco consolo, mas um lembrete de como Lowes já se adaptou bem à ZX-10RR e à vida dentro da Equipa Kawasaki.

“Estou a gostar muito desta equipa. Estava um pouco nervoso por conhecer toda a gente e assim por diante, mas tem sido ótimo. Eles têm sido fantásticos a dar-me as boas-vindas à equipa. Tem sido uma transição suave. Do lado das corridas, não podia estar mais feliz.”

“O Marcel [Duinker] também é espetacular. Ele é muito técnico, entende bem o que eu preciso da moto, que é o primeiro alvo de uma relação de piloto-técnico. Tem muita experiência, conhecimento das Kawasaki. Mas também é um tipo fantástico longe das motas. Estou a adaptar-me estupendamente a ele”.

O Teste Oficial nesse mesmo fim de semana foi produtivo para Lowes, mas também serviu para abrir os olhos, com grande parte do seu trabalho a passar despercebido à maioria dos espectadores.

Mesmo no final do Treino Livre de sexta-feira, o número 22 estava fora dos dez pilotos mais rápidos. No entanto, dentro da KRT, as cabeças mantiveram-se frias.

“A minha experiência ajuda. Já estive no teste de Phillip Island antes, fui o mais rápido em 2014 na Suzuki e não consegui pontos.”

“Não queria preocupar-me com os tempos por volta. Eu sabia que nas corridas há sempre uma guerra de pneus, é uma pista muito abrasiva para nós. E por alguma razão, tenho muita auto-confiança com esta moto, desde o teste de Aragón. A melhor maneira de trabalhar era concentrarmo-nos em mim, apertar o cinto, trabalhar com pneus usados, e estar lá quando precisávamos de estar.”

“Portanto, poder ouvir os comentários e fazer as entrevistas dizendo: ‘não é tão mau como parece’, apenas vem de um pouco de confiança interior, acho eu, e alguma experiência também.”

Embora a Austrália seja a única corrida de 2020 que podemos referenciar por enquanto, o inglês garante que, quando tudo recomeçar, vai surpreender.

“A maior mensagem que posso dar, onde quer que estejam até regressarmos, é esta: ouçam os especialistas. Vamos fazer o que nos mandam por uma vez, manter-nos saudáveis e cuidar dos nossos entes queridos, eles são a coisa mais importante.”

“Não se preocupem com as SBK. Do meu lado, prometo que quando a temporada começar, vamos ter corridas fantásticas como vimos em Phillip Island. Vamos dar tudo o que temos.”