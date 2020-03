SBK 2020: Agora Qatar também adia as Superbike A prova de SBK era uma semana depois do MotoGP e fica igualmente adiada desporto MotoSport desporto/sbk-2020-agora-qatar-tambem-adia-as-superbike_5e5e635c44a7b6179183dc46





Restrições externas em vigor no Qatar obrigam ao adiamento da 2.ª jornada do Campeonato do Mundo de Superbike em Losail.

A Organização da SBK, a FIM e a Dorna acabam de anunciar que a Ronda do Qatar do Campeonato do Mundo de Superbike MOTUL fica adiada até novo aviso.

Enquanto o surto global de coronavírus continua, as restrições de viagem ao Qatar afetando principalmente os passageiros vindos de Itália, entre outros, vão permanecer em vigor. As pessoas que chegam diretamente do país ou que estiveram em Itália nas últimas duas semanas serão levadas diretamente para quarentena durante um mínimo de 14 dias.

A participação italiana nas SBK – tanto em pista como fora – é vital, pelo que foi tomada a decisão de adiar a Ronda do Qatar até novo aviso.

Novas atualizações serão publicadas a seu devido tempo.