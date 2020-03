SBK, 2020: Agora Assen passa para Agosto Mais uma prova com a data alterada desporto MotoSport desporto/sbk-2020-agora-assen-passa-para-agosto_5e7a20c31a16c91991b98089





Outra consequência da pandemia global de coronavírus, a ronda de Assen das SBK foi agora adiada para Agosto

Com o impacto internacional em curso devido ao surto de coronavírus Covid-19, a FIM acaba de comunicar que a Ronda Holandesa Pirelli do Campeonato do Mundo de Superbike acaba de ser adiada.

A data original tinha o icónico circuito agendado para o fim de semana de 17 a 19 de Abril, mas foi decidido que a prova terá agora lugar em Agosto, de 21 a 23.

A Organização da FIM e Dorna SBK estão continuamente a trabalhar com circuitos e funcionários do governo para acompanhar a situação em cada país, colocando a segurança de todos em primeiro lugar em todos os casos.

A informação será divulgada em conformidade caso haja mais alterações ao Calendário de 2020, com mais atualizações a seguir em breve à medida que se tornam conhecidas.