Começámos por falar da Honda, até porque foi a primeira Campeã de SBK, em 1988 e 1989, e seguimos agora com a Kawasaki, que desde carreiras florescentes na década de 1990 até ao domínio nos últimos anos, já conquistou o Campeonato Mundial de SBK 7 vezes e continua a ser uma referência…

Campeões famosos, grandes rivalidades e inovação tecnológica, alguns momentos icónicos selecionados da ilustre história do fabricante de Akashi nas SBK.

A Kawasaki France (aqui com Patrick Igoa) foi das primeiras a arriscar nas SBK

A temporada inaugural das SBK em 1988 viu a Kawasaki conseguir uma primeira vitória, cortesia de Adrien Morillas da Kawasaki France, no Hungaroring. Seriam mais dois anos até os próximos, com Doug Chandler e Rob Phillis da Kawasaki Shinetsu a lutar mesmo pelo título com Falappa da Ducati.

Rob Phillis era já veterano quando surgiu no Mundial de SBK

Phillis não venceu por pouco em 1991, mas a sua relativa consistência foi fundamental para levar a Kawasaki aos três primeiros lugares do Campeonato de Pilotos pela primeira vez. Na quinta temporada de corridas, uma nova estrela nasceu na marca Kawasaki, com um jovem Aaron Slight a levar a primeira vitória da carreira em Albacete em 1992.

Scott Russel trouxe ação e côr às SBK em 1992 e 1993

A formação era gerida por Rob Muzzi, o mago das ZXR

*

No entanto, foi em 1993 que os esforços de Kawasaki foram recompensados com um Campeonato, com Scott Russell a dominar para assumir a coroa, na prática após a corrida no Estoril, mas oficialmente só após um cancelamento da prova final no México. Russell, com as Ninja de Rob Muzzi, e com Terry Rymer a seu lado, voltou a defender o seu título em 1994, mas seria apanhado na corrida final da temporada pelo arquirrival Carl Fogarty.

O título de Scott Russell em 93 foi largos anos o único da Kawasaki

No final do ano, o Australiano Anthony Gobert, dotado de um controlo prodigioso, era agora o novo tesouro da Kawasaki e, em 1995 e 1996, o carismático australiano levou cinco vitórias antes de desvanecer entre boatos de doping e desmotivação geral.

Akira Yanagawa chegou à Kawasaki em 1997 e foi mais um sucesso instantâneo, ocupando o quarto lugar na primeira corrida do ano antes de uma primeira pole na segunda ronda. O A1 Ring, na Áustria, viu-o conquistar a primeira vitória, enquanto Crafar foi impedido de vencer a Corrida 2 em Sentul na Indonésia, após um controverso confronto na última volta.

1998 passou sem vitórias antes de Yanagawa obter a sua última vitória em Sugo em 1999. Hitoyasu Izutsu deu à Kawasaki uma dupla vitória em Sugo em 2000, o primeiro wildcard japonês a conseguir tal feito; Seria a última vitória de Kawasaki até à vitória de Chris Walker na Corrida 1 de Assen em 2006, vindo do último a primeiro à chuva.

De 2007 a 2010, pouco sucesso chegou à Kawasaki, sem uma vitória e apenas um pódio de Fonsi Nieto em Magny-Cours em 2007. No entanto, 2011 viu Tom Sykes ganhar a primeira vitória numa corrida molhada em Nurburgring. O piloto de Huddersfiled melhorou a sua forma em 2012, terminando em segundo a meio ponto do campeão Max Biaggi.

Tom Sykes voltou a colocar a Kawasaki no mapa antes de Rea

2013 seria o ano de Sykes e ele levou o Campeonato na última ronda da temporada, enquanto Loris Baz garantiu duas vitórias em ambos os anos. 2014 veria Sykes desistir da sua coroa, mas a Kawasaki ainda levou seis 1-2, incluindo uma épica luta da Corrida 1 em Donington Park.

No entanto, o domínio real começou com Jonathan Rea; uma mudança de tirar o fôlego em 2015 viu-o tornar-se um vencedor instantâneo na Corrida 1 em Phillip Island. Desde esse momento, 74 vitórias vieram de Rea, incluindo a 100ª vitória da Kawasaki em Donington Park na Corrida 2, 2017.

O piloto do Ulster somou 128 pódios para o fabricante, enquanto antes de sair no final de 2018, Tom Sykes conseguira 107 para a marca. Cinco títulos para Rea em cinco temporadas com a Kawasaki significa que ele e a Kawasaki se tornaram a nova referência, embora Toprak Razgatlioglu tenha conseguido a sua primeira vitória com a Kawasaki em 2019 em Magny-Cours na Corrida 1, que foi também a 800ª corrida do Mundial de SBK. Mais recentemente, a Corrida 2 em Phillip Island deu à Kawasaki um 40º final, com 50 ao seu alcance até ao final de 2020.

A era de Rea fez da Kawasaki ZX10RR a moto a bater

Estatisticamente, a Kawasaki está no auge e a maioria das suas vitórias, pódios e poles têm vindo nos últimos anos. Foram alcançados 148 triunfos, apenas batidos pelos 358 da Ducati. Também estão em segundo lugar nas pole positions, com 88, apenas atrás da pontuação da Ducati, de 181. O próximo lugar da primeira fila será o 200º da Kawasaki, e a marca teve duas ou mais motos na primeira fila em 75 ocasiões. O seu rácio de vitórias desde o início de 2015 é de 62,7%, um feito surpreendente por si só, que se deve quase todo a Jonathan Rea.