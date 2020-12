SBK, 2020: A história da Kawasaki em Superbike

A proeminência de Kawasaki no Mundial de Superbike levou a uma das maiores histórias de sucesso do Campeonato. Reviva algumas máquinas clássicas da marca, revestidas em cores icónicas A marca foi campeã pela primeira vez em 1993 com Scott Russell, que levou cinco vitórias, incluindo uma em Portugal Uma força dominante no Mundial de Superbike,